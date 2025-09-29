金沢市内の治水対策を協議する会合が29日開かれ、8月に発生した大雨被害の対策が示されました。

専門家や地域住民の代表らが集まって開かれた29日の協議会。



ことし8月に発生した線状降水帯では、金沢市を中心に浸水被害が相次ぎましたが、その原因について金沢市は…



「潮位が高かったこと、大量の雨が降ったことで、水が引く時間が読めなかった」

その上で、河川改修や雨水ポンプ場の設置など、今後の取り組みを示しました。





その中で、初動対応につながるとして、強化されるのが排水施設の遠隔操作です。金沢市土木局・柄田 慎一 さん：「大雨の予想が出た時点でこちら洪水モードに変えます。そうすることで近岡町の用水路をあらかじめ(水位を)下げる」

これまで職員が現場に行って操作していた、水門や排水ポンプを端末上で管理。緊急時には、遠隔で作動させ、初動の迅速化につなげます。



今年度中に、排水施設12か所での実施を完了する予定です。



金沢市土木局・柄田 慎一 さん：

「このシステムがない場合、ポンプを動かしたいときに現場に行って、操作をする必要があります。ここで操作できることによって、現場に行く時間の短縮や、迅速に操作をしたり、状況を確認することが可能になる」

この他、金沢市では、河川が一定の水位を超えた際に表示されるセンサーなどの導入も進めていくとしています。