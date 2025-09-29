マリナーズ戦で55号

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地マリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。レギュラーシーズン今季最終戦で、キャリアハイとなる55号ソロを放った。自身が持つドジャースの球団記録を更新。一方、ナ・リーグ本塁打王争いではカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に1本及ばなかった。

レギュラーシーズン最終戦。大谷は7回2死走者なしで、左腕スパイアーの95マイル速球を豪快にかっ飛ばした。中越えの55号ソロで自己最多を更新。シュワーバーにも1本差に迫ったが、9回の最終打席は空振り三振。惜しくも3年連続のタイトルに届かなかった。

日本ファンが嘆いたのは、シュワーバーが爆発した8月28日（日本時間29日）のブレーブス戦。初回1死の打席で右翼へ46号ソロを放つと、第2打席は中飛に倒れたものの、4回1死二塁の打席では右翼へ47号2ラン。さらに5回1死一、二塁の第4打席では逆方向に48号3ランを叩き込んだ。おまけに7回1死一、二塁の第5打席で右翼席に突き刺さる49号3ラン。1試合4本塁打はMLBタイ記録で、並んでいた大谷を一気に突き放した。

大谷はここから一度は追いついたものの、再びリードを許して最後は及ばず。X上では「シュワーバーさんの1試合4発がデカかったなぁ」「1試合4本塁打のあれが効いたなぁ」「1試合4本塁打があまりにもデカかったな。あれズルすぎるからもうやらないでね笑」「シュワーバーの1試合4本がなければホームラン王だったのに…」などとコメントが書き込まれた。

大谷は最終戦、5打数3安打1打点の活躍で6-1の勝利に貢献。今季は打者として打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014。投手として1勝1敗、防御率2.87、47イニングで62奪三振という成績を残した。ホームラン王は逃したが、3年連続4度目のMVPの最有力候補になっている。



