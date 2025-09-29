10月4日に投開票を迎える自民党の総裁選挙。焦点の1つが「野党との連携」です。野党の視点から、総裁選に出ている5人のうち、一体誰と連携しやすいかについて分析していきます。日本テレビ政治部野党キャップに3つのギモンを聞いていきます。

（1）なぜ？野党に一番人気…林芳正氏

今回、日本テレビは野党の議員100人に独自の取材を行い、誰が連携しやすいか？何の政策なら組めるか？を聞きました。内訳は議席の割合などを踏まえて、立憲50人、維新20人、国民民主20人、その他10人としています。

全体でいうと1番人気は林さんで33人、2位は小泉さん26人、3位が茂木さん・高市さんで9人、5位は小林さんで5人という結果になりました。

林さんは、中でも立憲の議員から連携しやすいという声が多かったのが特徴です。50人のうち27人が林さんと答えました。

理由について、最も多かった声は「経験・安定感がある」そして「政策含め議論ができる」でした。候補者の5人の中でも閣僚経験が豊富なこと、さらに、多くの野党議員が「考え方もリベラルで過激な保守候補より連携しやすい」という声が出ました。

総裁選では、野党の中でも現実的な連携相手として日本維新の会や国民民主党の名前があがっています。

（2）維新注目 小泉氏…太いパイプとは

――2つめのギモンです。今回、維新が注目する候補は小泉さんだった理由が「太いパイプ」というのはどういうことでしょうか。

維新の議員への取材では、小泉さんの名前をあげる議員が最も多かったです。維新の中堅議員の1人は「改革路線が近い」と話しています。また、連携は政策だけではなく、候補者本人に加えて周りのチームとの距離感も大きいといえます。小泉さんと維新の吉村代表、トップ同士の距離が近いことに加えて、小泉さんの後ろ盾である菅元首相と維新幹部とは太いパイプがあります。このように、政策に加え「人間関係」の距離の近さも背景にあるといえます。

（3）国民民主が重視…人でなく政策

――続いて3つめのギモン。国民民主が重視するのは、人ではなく政策というのはどういうことでしょうか。

国民民主の議員に取材したところ、他と違った点は特定の候補をあげずに「政策を実現できる人」と答える人が多かったことです。

実現したい政策については「ガソリン暫定税率の廃止」「年収103万円の壁」を178万円に引き上げると答えた人が多かったのですが、国民民主のある幹部は「政策について、すでに合意した約束を守ってくれるなら誰でもいい」と話しています。国民民主は、「誰」ということよりも、「政策を実現してくれる人」を求めているということを感じる結果となりました。

――今回の取材から、総裁選の結果次第で野党との連携が進むかについて、何がポイントといえそうでしょうか？

連携が進むかは、「政策の共通点」と「人間関係の深さ」がカギになることが改めて浮き彫りになりました。

ただ、一方で課題も見えてきています。

ある維新の幹部は、「維新の連立入りは、選挙区で争っている公明党が簡単には許さないだろう」と話しています。また国民民主党の若手議員からも、「自公と連立したら、党が骨抜きにされて終わってしまう」という懸念も出ています。

自民党のトップは10月4日には決まります。ただ、政治が前に進むかは選ばれた後に始まる野党との協議次第です。どの候補が選ばれても難しい調整が待っています。