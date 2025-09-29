【無料10月2日まで】『性別「モナリザ」の君へ。』『ばらかもん』などスクエニの漫画がKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でスクウェア・エニックスのコミックフェアが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『性別「モナリザ」の君へ。』や『ばらかもん』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■性別「モナリザ」の君へ。
期間限定無料／セール特価：365円（50%OFF）
性別「モナリザ」の君へ。 1巻
この世界で人間は12歳を迎える頃、自分がなりたい性へと次第に身体が変化していき、14歳になる頃には男性か女性へと姿を変えてゆく。でも自分だけは性別がないまま、18度目の春を迎えた…。
■ばらかもん
期間限定無料／セール特価：365円（50%OFF）
ばらかもん 1巻
とある島に移住生活をすることになった若きイケメン書道家・半田清舟。都会暮らししかしたことのないそのぼっちゃん先生が、（１）トラクターで公道をドライブ （２）自分のうちが中学生のたまり場になる （３）知人が玄関から入ってくれない…などの困難に立ち向かう、ほのぼのアイランドコメディ!!
■幸色のワンルーム
期間限定無料／セール特価：330円（50%OFF）
幸色のワンルーム 1巻
その日、少女は誘拐された。しかし、それは少女にとって一縷の希望にかけた生活の始まりだった。少女は誘拐犯に結婚を誓い、誘拐犯は少女にたくさんの“幸せ”を捧ぐ。被害者と誘拐犯の関係なのに―――どうしてこんなに温かいの？
pixiv＆Twitterの超話題作が待望の書籍化!!!半分以上が本書限定の描き下ろしエピソードを収録!!!
■冴えない彼女の育てかた 恋するメトロノーム
期間限定無料／セール特価：385円（50%OFF）
冴えない彼女の育てかた 恋するメトロノーム 1巻
学年１位を譲ったことのない秀才で美人な先輩・霞ヶ丘詩羽の正体は、女子高生人気ラノベ作家の霞詩子だった!!霞詩子の大ファンだった俺・安芸倫也は突然、詩羽先輩の担当編集に任命されて…!?「今夜は私を寝かさないことね」黒髪ロングの毒舌美女・霞ヶ丘詩羽がメインの丸戸史明書き下ろしストーリー！
■戦×恋（ヴァルラヴ）
期間限定無料／セール特価：385円（50%OFF）
戦×恋（ヴァルラヴ） 1巻
人間恐怖症の高校生「亜久津拓真」の家に押しかけてきたのは、「戦乙女（ヴァルキリー）９人姉妹」!! 人類に迫りくる悪魔を撃退するには、彼女らのレベルを上げるしかない!!レベル上げの方法は「イチャイチャ」すること。世界を救う為のルームシェアラヴアクション、スタートです!!
■ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。
期間限定無料／セール特価：350円（50%OFF）
ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。 1巻
数十万の悪魔の軍勢を統べる万魔殿の主・ベルゼブブに仕えることになったミュリン。しかし憧れの閣下は、中身がとってもゆるゆるでフワッフワ!?クセモノ揃いの魔界で起こる日常コメディ開幕♪
■WORKING!!
期間限定無料／セール特価：350円（50%OFF）
WORKING!! 1巻
日本一の４コマWEBサイトが生んだドキドキハラハラのファミレスバイト４コマ!!
■魔女の下僕と魔王のツノ
期間限定無料／セール特価：385円（50%OFF）
魔女の下僕と魔王のツノ 1巻
魔王討伐の命を受け、単身魔王城に乗り込んだ魔女の下僕・アルセニオ。ところがそこには、どう見てもゆるキャラっぽい魔王と、そのゆるキャラにセクハラを受けているたわわ〜☆みたいな少女がいて…!?
恋と魔法で胸いっぱいっていうか乳いっぱいのファンタジックラブコメディ、ぷるんぷるんの第１巻！
■繰繰れ！コックリさん
期間限定無料／セール特価：385円（50%OFF）
繰繰れ！コックリさん 1巻
コックリさんのコックリさんによるコックリさんの為の、超虚脱系ゆるふわコメディー
疲れたＯＬとかが読むといい全力脱力なハートフル？四コマ。言いたいことはいっぱいあるが「幼女×イケメン」にピンときたら読むがいいよ。
