WBC主催者は29日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール」に先立って行われる強化試合の概要を発表しました。

来年3月5日に開幕するWBCで、1次ラウンド東京プール(POOL C)に入った5チームが参加する強化試合。日本は3月2日にオリックスと、翌3日に阪神といずれも京セラドームでナイトゲームを行います。

日本は11月15日と16日に韓国と東京ドームで強化試合を行うことがすでに発表済み。来年開幕のWBCでは、3月6日にチャイニーズ・タイペイと1次ラウンド初戦を戦います。

▽試合日程(試合日はいずれも2026年)

◆大阪(京セラドーム)

3月2日

昼12時 阪神-韓国

夜7時 オリックス-日本

3月3日

昼12時 オリックス-韓国

夜7時 阪神-日本

◆宮崎

3月2日

・ひなたサンマリンスタジアム宮崎

午前11時 ソフトバンク2軍-オーストラリア

夜6時 巨人2軍-チェコ

・SOKKENスタジアム

午前11時 オリックス2軍-チャイニーズ・タイペイ

3月3日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎午前11時 巨人2軍-オーストラリア夜6時 オリックス2軍-チェコ・SOKKENスタジアム午前11時 ソフトバンク2軍-チャイニーズ・タイペイ