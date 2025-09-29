【WBC2026】直前の強化試合日程発表 日本は阪神&オリックスと 東京プール参加の5チームがNPB球団と試合
WBC主催者は29日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール」に先立って行われる強化試合の概要を発表しました。
来年3月5日に開幕するWBCで、1次ラウンド東京プール(POOL C)に入った5チームが参加する強化試合。日本は3月2日にオリックスと、翌3日に阪神といずれも京セラドームでナイトゲームを行います。
日本は11月15日と16日に韓国と東京ドームで強化試合を行うことがすでに発表済み。来年開幕のWBCでは、3月6日にチャイニーズ・タイペイと1次ラウンド初戦を戦います。
▽試合日程(試合日はいずれも2026年)
◆大阪(京セラドーム)
3月2日
昼12時 阪神-韓国
夜7時 オリックス-日本
3月3日
昼12時 オリックス-韓国
夜7時 阪神-日本
◆宮崎
3月2日
・ひなたサンマリンスタジアム宮崎
午前11時 ソフトバンク2軍-オーストラリア
夜6時 巨人2軍-チェコ
・SOKKENスタジアム
午前11時 オリックス2軍-チャイニーズ・タイペイ
・ひなたサンマリンスタジアム宮崎
午前11時 巨人2軍-オーストラリア
夜6時 オリックス2軍-チェコ
・SOKKENスタジアム
午前11時 ソフトバンク2軍-チャイニーズ・タイペイ