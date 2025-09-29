テレ朝・久冨慶子アナ、子どもたちと公園へ「美人すぎるお母さんで最高」 夫はサッカー元日本代表の大津祐樹
テレビ朝日の久冨慶子アナウンサーが、29日に自身のインスタグラムを更新。子どもたちとのお出かけ風景を公開すると「かわいい」「美人すぎる」など、絶賛が相次いだ。
【写真】久冨慶子アナの幸せな家族ショット（ほか2枚）
2018年1月にサッカー元日本代表の大津祐樹と結婚し、2021年2月に第1子、2025年6月に第2子を出産した久冨アナ。今回の投稿では「ようやく公園に遊びに行ける気温になったので３人でおでかけ 蚊が結構飛んでいてこゆうきにとまってると思ってパンッと叩いたらゴミだったと分かり2人でゲラゲラ笑ってなんだかとっても楽しかった！（3枚目）沢山歩いて最後はレジャーシートを敷いて寝っ転がり気持ちの良いおでかけでした」とつづり、子どもたちと撮影した家族ショットをアップ。
写真には久冨アナと第1子が気持ちよさそうに寝転がったり、アイスを食べたりする様子が収められており、幸せそうな雰囲気が伝わってくる。
コメント欄にはファンから「素敵な写真ですね」「可愛い3人大好き！」「美人すぎるお母さんで最高ですね」「子供かわいいポーズ楽しいね〜」などの声が寄せられていた。
引用：「久冨慶子」インスタグラム（＠keiko0hisatomi）
