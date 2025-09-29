10月4日に投開票を迎える自民党の総裁選挙。焦点の1つが「野党との連携」です。そこで、野党のトップに「各候補者についてどう思っているのか」直撃していきます。29日は、立憲民主党の野田佳彦代表に話を聞きました。

■野田代表「一番寄せていただく声は物価高の問題」

鈴江奈々キャスター

「駅前に立憲民主党の野田代表が立っています。朝早くから1人1人に手渡しでビラを配っています」

街頭に立ち続けて約40年。首相経験もある野田代表は、国民の声を聞き続けています。

鈴江キャスター

「まさに自民党では総裁選挙が行われていて、街のみなさんからの反応や声は、どんなことが聞かれていますか？」

立憲民主党 野田代表

「総裁選についてのコメントはほとんどないですね。一番寄せていただく声は物価高の問題です」

野党第一党の党首が総裁選の候補者に求めるのは「物価高対策」だといいます。

立憲民主党 野田代表

「石破さん率いる自民党とで給付付き税額控除の協議をしたり、（ガソリン税の）暫定税率廃止に向けた協議を加速したり、きちっと引き継いでくれる人が総裁になられることが望ましいと思います」

「給付付き税額控除の議論は引き継いでやってもらうことは可能だと思いますが、高市さんは財源はあまり言わないタイプなので」

■5人の候補者についての考えは？

少数与党で野党の協力が必要不可欠となっている今、総裁選5人の候補者について、どのように考えているのでしょうか？

鈴江キャスター

「野田代表・立憲民主党のみなさんが考えていることが近い人（候補者）は誰になりますか？」

立憲民主党 野田代表

「どなたも野党の主張を配慮したご意見になってきて、似通ってきていると思うんですね」

鈴江キャスター

「保守の立ち位置で強く打ち出しているのは小林候補、高市候補」

立憲民主党 野田代表

「そう言っている割にはずいぶん保守色を弱めているから、（リベラルに）近づけようとされているんじゃないでしょうかね」

鈴江キャスター

「茂木さんや林さんは、どう見えていますか？」

立憲民主党 野田代表

「お二方ともいろいろ経験を積まれているベテランなので、いろんな政策協議はできるだろうと思います」

■新総裁に望むことは？

今回の総裁選で「解党的出直し」を掲げる、自民党。

鈴江キャスター

「小泉さんに自民党をぶっ壊すって言ってほしかったですか？」

立憲民主党 野田代表

「もう全然。その可能性は全くないんじゃないですか。チーム大事にする。チームの中にはいろんな人がいる。いろんな人が集まっている分、彼の持っている持ち味が消えているんじゃないでしょうかね」

鈴江キャスター

「最後に一言、今の自民党、新総裁に望むことは？」

立憲民主党 野田代表「公党間で石破さんと私が約束したことは少なくとも守り続けてほしい。どなたがトップになっても守って協議をしてほしい」