◇MLB ドジャース6-1マリナーズ(日本時間29日、T-モバイル・パーク)

ドジャースの大谷翔平選手がレギュラーシーズン最終戦となるマリナーズ戦でキャリア最多55本塁打を記録しました。

1番指名打者で出場した大谷選手は、4点リードの7回、左腕ゲーブ・スパイアー投手の高めのストレートをとらえ、センターへ打った瞬間確信の一発。412フィート(約125.5m)の55号ソロを放ちました。

この日は、初回に二塁打、3回にライトへのヒットと5打数3安打1打点2得点の活躍。シーズンを5連勝で終えました。

今季は6月から“投手・大谷”も復帰。それでも打率.282、55本塁打、102打点、146得点、20盗塁の成績、3年連続本塁打王には1本届きませんでしたが、昨季の54本塁打を上回り、キャリアハイを更新しました。

昨季は現地9月19日に6打数6安打、3本塁打、10打点、2盗塁の大暴れで、“50ー50”(50本塁打・50盗塁)の偉業を達成。月間10本塁打を積み上げました。

今季も9月は24試合で月間打率.312、10本塁打、17打点、3盗塁、OPS1.165と、し烈な優勝争いを演じた9月は2年連続10本塁打でシーズンを締めまくくりました。

月別本塁打数では、5月は自己最多タイ月間15本塁打を記録。序盤からハイペースで積み上げ、今季は2度の月間2桁アーチを記録しています。