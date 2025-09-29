【無料10月2日まで】『チ。―地球の運動について―』『モブサイコ100』『マギ』など話題のマンガがKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で小学館のコミックフェアが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは『マギ』『うしおととら』などの名作や、アニメ化で注目を集めた『チ。―地球の運動について―』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
この記事で紹介した本を読む
■チ。―地球の運動について―
期間限定無料
チ。―地球の運動について―（１）
動かせ 歴史を 心を 運命を ――星を。
舞台は15世紀のヨーロッパ。異端思想がガンガン火あぶりに処せられていた時代。主人公の神童・ラファウは飛び級で入学する予定の大学において、当時一番重要とされていた神学の専攻を皆に期待されていた。合理性を最も重んじるラファウにとってもそれは当然の選択であり、合理性に従っている限り世界は“チョロい”はずだった。しかし、ある日ラファウの元に現れた謎の男が研究していたのは、異端思想ド真ン中の「ある真理」だった――
■モブサイコ100
期間限定無料
モブサイコ100（１）
自己表現がヘタな超能力少年、通称・モブ。普通の生き方にこだわり超能力を封印しているモブだが、感情が高ぶり数字が100になったとき…少年の身に何かが起こる!!!!アマチュアWEBコミック界最強の漫画家ONEが描く、笑いと涙と驚きと…闘いの日々！
■マギ
期間限定無料
マギ（１）
砂漠を旅する少年・アラジンが、とあるオアシス都市で出会った2人の女性・ライラとサアサ。2人は、野菜や果物を行商するキャラバンの仲間で、ライラにとってサアサは砂漠で行き倒れていたところを助けてくれた大事な友だちでもあった。だが、ライラは元・盗賊団の一味であり、思わぬことからそれがバレて、キャラバンから追放されてしまう。1人取り残されたライラに、アラジンは…？
■古見さんは、コミュ症です。
期間限定無料
古見さんは、コミュ症です。（１）
話したい、話せない。この緊張が、伝わってたらどうしよう。
万人が振り返る美少女・古見（こみ）さんは、コミュ症です。
コミュニケーションがとても苦手で、周囲は近寄りがたく感じている？
「どうやって話しかけよう」「話しかけた後どうしよう」
と考えてしまう古見さん。
そんな古見さんと、友達になった只野（ただの）くんの学園生活、開校です！！
心も指先も震えるけど、目標は友達を100人作ること！思わずニヤニヤ、でもたまに胸をつくコミュニケーションコメディー！！
■闇金ウシジマくん
期間限定無料
闇金ウシジマくん（１）
丑嶋のもとを毎朝9時に訪れる「奴隷くん」と呼ばれる人々。それはパチンコ依存症の主婦たちのことで、丑嶋は彼女らに3万円の現金と引き換えに5万円の借用書にサインさせる。あらかじめ金利・手数料2万円を引いた上、1日3割もの暴利を課しているにも拘わらず、今日も彼の会社には哀れな訪問者が引きも切らない。
■おやすみプンプン
期間限定無料
おやすみプンプン（１）
ある日のこと、プンプンはクラスにやってきた転校生・田中愛子に一目惚れ。彼女から「もうすぐ地球は人の住めない星になる」「別の星に移住しないと人類はメツボーしてしまう」という話を聞いたプンプンは、今日出された「将来の夢」の作文に、「宇宙を研究する人になりたい」と書こうと思い立つ。だが翌朝、プンプンが起きると家の中が大変なことに…？
■デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション
期間限定無料
デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション（１）
3年前の8月31日。
突如 『侵略者』の巨大な『母艦』が東京へ舞い降り、この世界は終わりを迎えるかにみえた――
その後、絶望は日常へと溶け込んでゆき、大きな円盤が空に浮かぶ世界は今日も変わらず廻り続ける。
小山門出（こやまかどで）、中川凰蘭（なかがわおうらん）、2人の女子高生は終わりを迎えなかった世界で青春時代を通行中！
『ソラニン』『おやすみプンプン』の浅野いにお最新作！2人の少女のデストピア青春日常譜、開幕。
■らんま1/2〔新装版〕
期間限定無料
らんま1/2〔新装版〕（１）
乱馬が女の子だったことで、早雲はがっかり。ところが風呂から上がった乱馬は男の子に、パンダは乱馬の父・玄馬に変わっていた。二人は中国で修行中、その水に触れると女になってしまう泉と、パンダになってしまう泉に落ちていたのだった。お湯をかければ元に戻るのだが、男と女、人間とパンダを行き来するやっかいな二人を前に、許嫁候補となったあかねをはじめ、天道家は大混乱になる。人気コミック新装版の第１集。
■からかい上手の高木さん
期間限定無料
からかい上手の高木さん（１）
いっつもオレをからかってくる隣の席の高木さん。
だけど見ていろ、今日こそは必ず高木さんをからかって恥ずかしがらせてやる！！
■からかい上手の（元）高木さん
期間限定無料
からかい上手の（元）高木さん（１）
お母さんはからかい上手。
大人気からかいラブコメ「からかい上手の高木さん」の高木さんが結婚！！？
母と娘と、ときどき父？
からかいホームコメディー登場！！
■重版出来！
期間限定無料
重版出来！（１）
「マンガ」は、漫画家だけのものじゃない。編集者、営業、宣伝、製版、印刷、デザイナー、取次、書店員…。数えきれないマンガの裏方たちのリレーで、読者の手に届くもの。そう、裏方の熱き想いがあるからこそ「マンガは売れる」んです！マンガに関わる一人ひとりの人間ドラマをぐいっと描く本作、全ての仕事人へのエール漫画です！！！
■うしおととら
期間限定無料
うしおととら（１）
蔵の中に、500年も閉じこめられていた妖怪。ヤツはその昔、人を食い、悪業の限りを尽くしていた。ひょんなことからヤツを解き放ったのが、蒼月潮（あおつきうしお）。うしおはヤツにとらと名づけた……。うしおととらの伝説が、いま、幕を開ける！
■夏目アラタの結婚
期間限定無料
夏目アラタの結婚（１）
これは、最も一線を越える「結婚」！！
児童相談所に勤務する夏目アラタは、結婚に夢など抱いていない30代・独身。
彼はある日、担当児童・卓斗から「父を殺した犯人に代わりに会って欲しい」という依頼を受ける。
犯人の名は品川真珠。【品川ピエロ】と呼ばれる有名連続殺人犯だった…！！
■め組の大吾
期間限定無料
め組の大吾（１）
朝比奈大吾は、子供の頃、火事の現場から自分を助けてくれた消防士に憧れて、自分も消防士になる道を選んだ青年。消防学校での研修を終え、中央消防署・めだかケ浜出張所に配属された。憧れの消防士になれた大吾は、大張り切りで出張所に行くが、所長の五味をはじめ同僚の先輩たちはなんとものんびりしていて、気が抜けてしまい…。若き熱血消防官・朝比奈大吾の活躍と成長を熱く描いた、スーパー消防官アクション！！
※本ページで紹介する情報は、2025年9月29日16時現在のものです。
■チ。―地球の運動について―
期間限定無料
チ。―地球の運動について―（１）
動かせ 歴史を 心を 運命を ――星を。
舞台は15世紀のヨーロッパ。異端思想がガンガン火あぶりに処せられていた時代。主人公の神童・ラファウは飛び級で入学する予定の大学において、当時一番重要とされていた神学の専攻を皆に期待されていた。合理性を最も重んじるラファウにとってもそれは当然の選択であり、合理性に従っている限り世界は“チョロい”はずだった。しかし、ある日ラファウの元に現れた謎の男が研究していたのは、異端思想ド真ン中の「ある真理」だった――
■モブサイコ100
期間限定無料
モブサイコ100（１）
自己表現がヘタな超能力少年、通称・モブ。普通の生き方にこだわり超能力を封印しているモブだが、感情が高ぶり数字が100になったとき…少年の身に何かが起こる!!!!アマチュアWEBコミック界最強の漫画家ONEが描く、笑いと涙と驚きと…闘いの日々！
■マギ
期間限定無料
マギ（１）
砂漠を旅する少年・アラジンが、とあるオアシス都市で出会った2人の女性・ライラとサアサ。2人は、野菜や果物を行商するキャラバンの仲間で、ライラにとってサアサは砂漠で行き倒れていたところを助けてくれた大事な友だちでもあった。だが、ライラは元・盗賊団の一味であり、思わぬことからそれがバレて、キャラバンから追放されてしまう。1人取り残されたライラに、アラジンは…？
■古見さんは、コミュ症です。
期間限定無料
古見さんは、コミュ症です。（１）
話したい、話せない。この緊張が、伝わってたらどうしよう。
万人が振り返る美少女・古見（こみ）さんは、コミュ症です。
コミュニケーションがとても苦手で、周囲は近寄りがたく感じている？
「どうやって話しかけよう」「話しかけた後どうしよう」
と考えてしまう古見さん。
そんな古見さんと、友達になった只野（ただの）くんの学園生活、開校です！！
心も指先も震えるけど、目標は友達を100人作ること！思わずニヤニヤ、でもたまに胸をつくコミュニケーションコメディー！！
■闇金ウシジマくん
期間限定無料
闇金ウシジマくん（１）
丑嶋のもとを毎朝9時に訪れる「奴隷くん」と呼ばれる人々。それはパチンコ依存症の主婦たちのことで、丑嶋は彼女らに3万円の現金と引き換えに5万円の借用書にサインさせる。あらかじめ金利・手数料2万円を引いた上、1日3割もの暴利を課しているにも拘わらず、今日も彼の会社には哀れな訪問者が引きも切らない。
■おやすみプンプン
期間限定無料
おやすみプンプン（１）
ある日のこと、プンプンはクラスにやってきた転校生・田中愛子に一目惚れ。彼女から「もうすぐ地球は人の住めない星になる」「別の星に移住しないと人類はメツボーしてしまう」という話を聞いたプンプンは、今日出された「将来の夢」の作文に、「宇宙を研究する人になりたい」と書こうと思い立つ。だが翌朝、プンプンが起きると家の中が大変なことに…？
■デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション
期間限定無料
デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション（１）
3年前の8月31日。
突如 『侵略者』の巨大な『母艦』が東京へ舞い降り、この世界は終わりを迎えるかにみえた――
その後、絶望は日常へと溶け込んでゆき、大きな円盤が空に浮かぶ世界は今日も変わらず廻り続ける。
小山門出（こやまかどで）、中川凰蘭（なかがわおうらん）、2人の女子高生は終わりを迎えなかった世界で青春時代を通行中！
『ソラニン』『おやすみプンプン』の浅野いにお最新作！2人の少女のデストピア青春日常譜、開幕。
■らんま1/2〔新装版〕
期間限定無料
らんま1/2〔新装版〕（１）
乱馬が女の子だったことで、早雲はがっかり。ところが風呂から上がった乱馬は男の子に、パンダは乱馬の父・玄馬に変わっていた。二人は中国で修行中、その水に触れると女になってしまう泉と、パンダになってしまう泉に落ちていたのだった。お湯をかければ元に戻るのだが、男と女、人間とパンダを行き来するやっかいな二人を前に、許嫁候補となったあかねをはじめ、天道家は大混乱になる。人気コミック新装版の第１集。
■からかい上手の高木さん
期間限定無料
からかい上手の高木さん（１）
いっつもオレをからかってくる隣の席の高木さん。
だけど見ていろ、今日こそは必ず高木さんをからかって恥ずかしがらせてやる！！
■からかい上手の（元）高木さん
期間限定無料
からかい上手の（元）高木さん（１）
お母さんはからかい上手。
大人気からかいラブコメ「からかい上手の高木さん」の高木さんが結婚！！？
母と娘と、ときどき父？
からかいホームコメディー登場！！
■重版出来！
期間限定無料
重版出来！（１）
「マンガ」は、漫画家だけのものじゃない。編集者、営業、宣伝、製版、印刷、デザイナー、取次、書店員…。数えきれないマンガの裏方たちのリレーで、読者の手に届くもの。そう、裏方の熱き想いがあるからこそ「マンガは売れる」んです！マンガに関わる一人ひとりの人間ドラマをぐいっと描く本作、全ての仕事人へのエール漫画です！！！
■うしおととら
期間限定無料
うしおととら（１）
蔵の中に、500年も閉じこめられていた妖怪。ヤツはその昔、人を食い、悪業の限りを尽くしていた。ひょんなことからヤツを解き放ったのが、蒼月潮（あおつきうしお）。うしおはヤツにとらと名づけた……。うしおととらの伝説が、いま、幕を開ける！
■夏目アラタの結婚
期間限定無料
夏目アラタの結婚（１）
これは、最も一線を越える「結婚」！！
児童相談所に勤務する夏目アラタは、結婚に夢など抱いていない30代・独身。
彼はある日、担当児童・卓斗から「父を殺した犯人に代わりに会って欲しい」という依頼を受ける。
犯人の名は品川真珠。【品川ピエロ】と呼ばれる有名連続殺人犯だった…！！
■め組の大吾
期間限定無料
め組の大吾（１）
朝比奈大吾は、子供の頃、火事の現場から自分を助けてくれた消防士に憧れて、自分も消防士になる道を選んだ青年。消防学校での研修を終え、中央消防署・めだかケ浜出張所に配属された。憧れの消防士になれた大吾は、大張り切りで出張所に行くが、所長の五味をはじめ同僚の先輩たちはなんとものんびりしていて、気が抜けてしまい…。若き熱血消防官・朝比奈大吾の活躍と成長を熱く描いた、スーパー消防官アクション！！
※本ページで紹介する情報は、2025年9月29日16時現在のものです。