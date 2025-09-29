歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。モーニング娘。の元メンバー飯窪春菜さんからのお見舞いの様子を報告しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「大好きな飯窪春菜ちゃんがお見舞いに来てくれた」 16歳からの親友、元モー娘。飯窪春菜との2ショットを公開





中川さんは、「わー！大好きな飯窪春菜ちゃん はるなんがお見舞いに来てくれたよ！はるなんありがとう、笑顔に癒されて久しぶりにおしゃべり止まらなくてめちゃくちゃ幸せなきもち！」と喜びを表現しています。





16歳の頃から親交のある飯窪さんとの再会に、中川さんはお腹の双子も反応を示したようで「はるなんに会えたからか今日胎動すごい！」と伝えました。さらに「双子男子たちが生まれたらはるなんが初恋のお姉さんになっちゃいそう！」と冗談めかして語っています。







また、中川さんの母親である桂子さんも毎日お見舞いに訪れているとのこと。「生まれたら食べたいものの話で止まらなくなる」とユーモアを交えながら、出産後の楽しみを母親と共有している様子がうかがえます。







帝王切開を控えた不安も吐露しつつ、「帝王切開を考えると怖くなるけど大好きな人たちと話せて しあわせです！」と前向きな気持ちを綴っています。







さらに中川さんは、双子妊娠の経験を絵日記として記録している様子も明かしました。「双子には安定期がないこと、妊娠したら個人差があること」など、自身の体験を通して得た知識を「いつかこれから妊娠するかもしれない人に体験記を残せたらな」という思いから描いているとコメントしています。特に「男性にも知ってもらえたらいいな」と、幅広い層に妊娠について理解を深めてもらいたいという願いも添えています。









この投稿に、「是非、もしこの先産むとなれば参考にしたいのでその日誌？を本にしてほしいです」「帝王切開心配ですよね。そのときになったらあっという間です、たぶん」「これから出産に臨むしょこたんを勝手に戦友のように思っていつも見ています！」「もう少しで双子ちゃんに会えますね」などの声が寄せられています。



