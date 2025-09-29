【無料9月30日まで】『ガチアクタ』『灰仭巫覡』話題のマンガがKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で講談社のコミックフェアが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『灰仭巫覡』やアニメ放送が話題となった『ガチアクタ』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■ガチアクタ
期間限定無料
ガチアクタ（１）
犯罪者の子孫たちが集められたスラム街で、差別を受けながらもゴミを拾って暮らすルド。だがある日、身に覚えのない罪を着せられ、誰もが恐れる「奈落」へと落とされてしまう。奈落で「掃除屋」のエンジンと出会ったルドは世界の真実を垣間見、物に命を与え力を引き出す能力を発現させる。すべては「クソみたいな世界」を変えるために――！！
世界がどれだけ強くても自分の価値を他人にだけは決めさせない。敵は「常識」「権力」「差別偏見」超絶怒濤のバトルアクション開幕！
■灰仭巫覡
期間限定無料
灰仭巫覡（１）
「夜」。それはかつて天災と呼ばれていたもの。人智を超えた災害の襲来に対し、少年たちはただひたすらに舞う。神々の力を借りる為、「夜」の怒りを鎮める為、そしてこの世界を救う為――。日本の田舎町に住む少年・仭は、「夜」により故郷を追われた英国軍人・ガオと出会う。自然に囲まれたのどかな町で、仲間たちと青春を過ごす二人。しかしそんな彼らの下に、再び「夜」が襲い来て……!?漫画の常識を覆すファンタジー巨編開幕！
■不滅のあなたへ
期間限定無料
不滅のあなたへ（１）
何者かによって“球”がこの地上に投げ入れられた。その球体は、情報を収集するために機能し、姿をあらゆるものに変化させられる。死さえも超越するその謎の存在はある日、少年と出会い、そして別れる。光、匂い、音、暖かさ、痛み、喜び、哀しみ……刺激に満ちたこの世界を彷徨う永遠の旅が始まった。これは自分を獲得していく物語。
■四月は君の嘘
期間限定無料
四月は君の嘘（１）
桜の花びら、音楽、そして嘘。君と出逢った日から世界は変わる――母の死をきっかけにピアノを弾かなくなった、元・天才少年ピアニスト有馬公生（ありま・こうせい）。目標もなく過ごす彼の日常は、モノトーンのように色が無い……だが、友人の付き添いで行ったデートが、少年の暗い運命を変える。性格最低、暴力上等、そして才能豊かなヴァイオリニスト……少女・宮園（みやぞの）かをりと出逢った日から、有馬公生の日常は色付き始める!!胸を打つ青春ラブストーリー!!
■盤上のオリオン
期間限定無料
盤上のオリオン（１）
『四月は君の嘘』新川直司、最新作！「対局料はギムレット一杯よ」連敗続きの棋士・二宮夕飛が出会ったのはバーのカウンター越しに天才的な将棋を指すバーテンダー・茅森月だった。 横暴、ワガママ、破天荒な月だったが、その将棋は鋭く自由、「神様に選ばれた将棋」そのものだった――。才能ひしめく将棋界を舞台に、少年少女の心揺さぶる物語が幕を開ける！
バーから始まる、将棋×青春×ラブストーリー！！
■黒岩メダカに私の可愛いが通じない
期間限定無料
黒岩メダカに私の可愛いが通じない（１）
オチないアイツに、最強モテ女が大奮闘！「アイツのことなんて、ぜんっぜん好きじゃないないのに！！」
容姿端麗！ スタイル抜群！ 川井モナは、息をするようにモテる女!!
しかし、そんな彼女に見向きもしない転校生・黒岩メダカの登場で、
モナの学校生活は一変する！ 「今までずっと、チヤホヤされて生きてきたのに!!」
あの手この手でメダカをオトそうと大奮闘！ 時にはちょっぴりカゲキなことも!?
モテ女子×禁欲男子のラブコメディ、大勃発――!!
■彼女、お借りします
期間限定無料
彼女、お借りします（１）
都内在住のダメダメ大学生、木ノ下和也（20）。ある日、“ワケアリ”の超絶美少女、水原千鶴との出会いをキッカケに、彼の人生は大きく変わり始めて──！？
“リアル”輝く“レンタル”ラブライフ、開幕！
■黙示録の四騎士
期間限定無料
黙示録の四騎士（１）
予言は示された。「遠くない未来、世界を滅ぼす四人の聖騎士が現れる。――その名を〈黙示録の四騎士〉」。厄災の芽を摘まんと色めき立つは、アーサー王に忠誠を誓いし一騎当千の聖騎士たち。その余波は、遠く辺境にまで及び……、一人の少年の運命を揺るがす！ 己が心の命ずるまま、一歩を踏み出す少年。その前途に待つは、夢か希望か栄光か罪か。古今無双のヒロイック・ファンタジー、開幕!!
※本ページで紹介する情報は、2025年9月29日15時現在のものです。
