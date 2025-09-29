松村沙友理が絶賛！【ガスト】シェフ監修の絶品メニュー「驚きのクオリティ」「みんなに食べてほしい！」

松村沙友理さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ガスト】全〇〇品ペロリ気になるメニューが全部食べられる！ガストフィットメニュー2で大満足』という動画を投稿。ファミリーレストラン【ガスト】での食事を楽しむ中で、松村さんが“専門店の味”と大絶賛したメニューを紹介します！

松村さんが、メニュー表を眺めながら「絶対美味しい」と期待感たっぷりで注文した商品がこちら！

■マルゲリータピザ

ガスト / ちょいピザ マルゲリータ 税込390円〜490円（公式サイトへ）

ピッツァマエストロ・井上勇シェフが監修したという本格ピザ。

食感にこだわった自家製生地に、チーズやバジルソース、トマトソースなどをトッピング。表面はサクッと、中はふわもちな一品となっています！

松村さんも「めっちゃいい大きさですね」とコメントされていたように、本格的な味わいのマルゲリータピザが、スナック感覚でお手軽に味わえるサイズ感（直径約13cm）も魅力的ですね♪

■こだわりの食感＆本格的な味を大絶賛！

ピザを一口食べた松村さんは、「耳のところまでサックサク！耳の中モッチモチなんですけど」と、まずその食感に反応。

そして、「美味しい！」「わぁ、チーズも美味しい」「何よりこの生地の部分がめっちゃ美味しい！」「専門店の味ですね。イタリアみたい！」と、こだわりの生地や味わいに大満足の様子♪

その後も、「めっちゃ軽くて、ペロっと食べられます。美味しすぎて」「めっちゃみんなに食べてほしい！」「本当に驚きのクオリティ」と、手が止まらない様子で食べすすめていました。

しっかり食事を楽しみたい時は通常サイズを、おやつ代わりやもう一品感覚で楽しみたい時にはミニサイズを選べる【ガスト】のマルゲリータピザ。

松村さんも大絶賛したその味を【ガスト】に行った際にはぜひ楽しんでみてくださいね♪

■動画もチェック

動画では、松村さんが【ガスト】の他のメニューを食べてその感想を語る様子なども公開されています！ぜひチェックしてみてくださいね。