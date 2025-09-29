中川翔子、双子出産を控えた近況SHOT＆「卵子凍結するか考えたり…」過去の葛藤を明かす

9月29日、双子の出産を目前に控えている中川翔子がInstagramを更新した。

【写真】「体の大変さがわかります」といった声も寄せられた、むくんだ足などの近況SHOTも公開

中川は、自身のInstagramアカウントにて、「いま張りチェック心音チェック中でめちゃ元気だそうです」「血圧も安定 病院食のおかげです」「予定通りに帝王切開できそう！」などと近況を報告すると、管理入院してからの食事についてのイラストや、自撮りショットを公開。

続けて、「塩分だけじゃなく双子巨大化で、むくみ再来と この３日くらい全身のかゆみで眠れずおかしくなりそう！」「だけど やっと双子に会えると思うとがんばれるんだ」と心境を明かし、むくんでいる足元の写真も掲載した。

また、「昔のLINE読み返してみると 2018くらいから卵子凍結するか考えたり チャレンジしたけどうまくいかなかったり 絶望したり 悩んだ過去がでてきた。」とさまざまな葛藤があった時期について告白し、「いま、双子が来てくれたのは タイミングとか意味あるミラクルなんだろうな」「絶対幸せにする！」と意気込みを綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「すっかりママの顔に」「安産祈願」「あと少し！頑張ってね！！」「顔は元気そうに見えるけど、見えない所が大変そう」「足のむくみをみると、体の大変さがわかります」「応援してます！」などの声が続々と寄せられている。

中川は、タレント、女優、歌手として、テレビ・イベントなどでマルチに活躍。2023年4月に結婚を公表しており、今年5月5日には妊娠を発表。妊娠中の双子は男の子だという。