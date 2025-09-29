トイレにいろいろなこだわりを持つ猫。今のトイレが気に入らない理由に飼い主も納得／うちう猫と柴犬
『うちう猫と柴犬』（宮路ひま/KADOKAWA）第12回【全13回】
【漫画】『うちう猫と柴犬』を第1回から読む
ライブドアブログでペット（総合）ランキング1位を獲得した大人気の「柴犬どんぐり」のもとに、奇妙な三毛猫がやってきた！ 捨てられていた子猫を放っておけず、家族として迎え入れることにした宮路ひまさん。その子猫はまるで、宇宙からやってきたかのような不思議な猫・通称“うちう猫”のたんぽぽ。おおらかな先住犬どんぐりと、たんぽぽとの新生活は毎日が驚きと発見の連続！ SNS累計フォロワー数7万人超、月間PV数170万の大人気著者の単行本第3弾、癒しと笑いの絶えないドタバタな毎日を描いた『うちう猫と柴犬』を再掲載いたします。
【漫画】『うちう猫と柴犬』を第1回から読む
ライブドアブログでペット（総合）ランキング1位を獲得した大人気の「柴犬どんぐり」のもとに、奇妙な三毛猫がやってきた！ 捨てられていた子猫を放っておけず、家族として迎え入れることにした宮路ひまさん。その子猫はまるで、宇宙からやってきたかのような不思議な猫・通称“うちう猫”のたんぽぽ。おおらかな先住犬どんぐりと、たんぽぽとの新生活は毎日が驚きと発見の連続！ SNS累計フォロワー数7万人超、月間PV数170万の大人気著者の単行本第3弾、癒しと笑いの絶えないドタバタな毎日を描いた『うちう猫と柴犬』を再掲載いたします。