バレーボールＳＶリーグの開幕が来月に迫り、今シーズン限りで秋田に拠点を移すアランマーレ山形が出陣式を行いました。

チームスローガンは「プロローグ」です。

酒田市で行われた出陣式には、チームを支援する自治体関係者やサポーター企業などおよそ７０人が集まりました。

アランマーレ山形 北原勉 監督「チームスローガンはプロローグ。序章です」

今シーズンを最後に拠点を秋田に移すことを発表したアランマーレ山形。今後は日本のアランマーレ、世界のアランマーレを目指そうとプロローグというスローガンにしたということです。

今シーズンは、世界バレーでもタイ代表として活躍したドンポーン選手のほか、新たに同じタイ代表のアチャラポーン選手とウィモンラット選手も加入しチーム力アップが期待されます。

アランマーレ山形 アチャラポーン・コンヨット選手「いい雰囲気のチームを作って最後まで感動するプレーをみせたい」





アランマーレ山形 ウィモンラット・タナパン選手「チームに参加できてとてもうれしい。一員として最後までがんばりたい」

木村友里キャプテン「ＳＶリーグ２年目。このプロローグを最高の物語の幕開けに出来るように戦って行きましょう」

アランマーレ山形の開幕戦は来月１１日と１２日、ホーム酒田市でリヴァーレ茨城と対戦します。