２９日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、自民党総裁選での小泉進次郎氏の陣営が小泉氏についてインターネット配信動画へのコメント投稿を巡り、陣営内で参考文例を示して応援を要請していた件について報じた。

コメンテーターで出演のお笑いコンビ「髭男爵」の山田ルイ５３世は今回の問題について「僕が一番、ハズいなと思うのが、本来なら人に言ってもらうことを自分で考えて発信してる。まあ、小泉さんは否定されてますが…」とまずコメント。

その上で「討論会の時にライバル候補者たちが誰１人『こんなことがあったら、ちょっと辞退した方がええよ』みたいなことを言わなかったって言うのが、ああ、自民党って、こういうのおとがめなしなんだって感じがして。これを抱えたまま行くと、それこそ、このまま首相になったりする方が『でも、（疑惑の）あの人でしょ？』みたいになるのが、僕らの損になる可能性もあるなってのを、すごく（思います）」と続けていた。

◆自民党総裁選・候補（順不同）

・高市早苗

・林芳正

・茂木敏充

・小林鷹之

・小泉進次郎