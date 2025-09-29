髭男爵・山田ルイ５３世、小泉氏陣営の投稿依頼問題に「自民党って、こういうのおとがめなしなんだって感じが…」
２９日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、自民党総裁選での小泉進次郎氏の陣営が小泉氏についてインターネット配信動画へのコメント投稿を巡り、陣営内で参考文例を示して応援を要請していた件について報じた。
コメンテーターで出演のお笑いコンビ「髭男爵」の山田ルイ５３世は今回の問題について「僕が一番、ハズいなと思うのが、本来なら人に言ってもらうことを自分で考えて発信してる。まあ、小泉さんは否定されてますが…」とまずコメント。
その上で「討論会の時にライバル候補者たちが誰１人『こんなことがあったら、ちょっと辞退した方がええよ』みたいなことを言わなかったって言うのが、ああ、自民党って、こういうのおとがめなしなんだって感じがして。これを抱えたまま行くと、それこそ、このまま首相になったりする方が『でも、（疑惑の）あの人でしょ？』みたいになるのが、僕らの損になる可能性もあるなってのを、すごく（思います）」と続けていた。
◆自民党総裁選・候補（順不同）
・高市早苗
・林芳正
・茂木敏充
・小林鷹之
・小泉進次郎