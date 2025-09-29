2025年度で閉校する桜島の小学校と中学校で合同の運動会が開かれました。在校生に加え、地域の住民も参加。寂しさを抱えながらも笑顔に溢れた運動会となりました。



桜島の黒神小学校と黒神中学校の合同運動会は、悪天候のため体育館での開催となりました。在校生の小学生2人、中学生2人に加え、地域の住民や消防団など約150人も参加しました。



鹿児島市は2026年4月に義務教育学校の「桜島学校」を開校するため、黒神小学校と中学校は2025年度で閉校のため、最後の運動会となります。





昼前には天気も回復し、校庭で競技を行うことができました。地域の住民も競技に参加し盛り上げます。（卒業生）「ここの学校を卒業しました。やっぱり寂しい。なくなるから」最後は在校生を代表して、田中彩希さんが地域の住民などに感謝を伝えました。（黒神中学校3年・田中彩希さん）「この運動会は私たちの力だけでなく、先生方や保護者、地域の方々の力があったからこそ素敵な運動会にできたのだと思います。ここまで一緒に素晴らしい運動会を作り上げてくださりありがとうございました」（児童）「言葉では言い表せないほど、最高の運動会になりました」（児童）「楽しかった。寂しい」（生徒）「たくさんの地域の人が最後の運動会に来てくれて、楽しくできたのでよかった」寂しさを感じつつも笑顔に溢れた最後の運動会となりました。