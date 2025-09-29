2023年夏の豪雨で被災し山口県の一部の区間で運休していたJR山陰線が27日に全線再開しました。



JR山陰線は、2023年夏の豪雨で下関市豊北町の粟野川橋梁の橋脚が傾くなどの被害を受け、滝部・人丸駅間がこれまで運休となっていました。JR西日本は先月末に復旧工事を完了し、運転再開に向けて試運転や信号機・踏切の動作の確認を行ってきました。復旧した滝部・人丸駅間は21.6キロで上下線ともに11本運転します。





（親子で乗車・子どもは）「久しぶりに乗るからちょっと楽しみです」（母親は）「線路があって汽車が通らないのは寂しい気持ちがあった。子どもが小さい時は見に行ってたりしたので、滝部駅や阿川駅に行ってたのでうれしいです」全線再開により下関市と萩市を結ぶ観光列車「○○のはなし」も、27日から運行が始まりました。阿川駅では列車の到着に合わせてセレモニーが行われ、地元の人たちおよそ200人がつめかけました。（JR西日本広島支社 飯田稔督支社長）「まずは安全安定輸送を頑張るが、利用促進も頑張り、全国から沢山の人に来てもらい地域の発展・成長を一緒に頑張っていきたい」（地元の子どもは）「久しぶりに列車が来たからうれしかった。明日もこんな感じで盛り上がって欲しい。初めてこんな人数が来たの」山陰線観光列車『○○のはなし』は、地元の人たちに見送られながら長門市方面に向けて出発し復旧した粟野川橋梁を渡っていきました。JR山陰線の全線再開は2年3か月ぶりです。