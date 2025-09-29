日テレNEWS NNN

【ポイント】
・9月最終日。真夏日もそろそろ終わりへ。
・30日（火）は全国的に秋晴れ。秋らしい陽気に。
・朝は少しヒンヤリ。服装に注意。
・今週は周期的な天気変化。

【全国の天気】
9月最終日は秋雨前線が南へ下がり、日本列島は北の高気圧に覆われるでしょう。全国的に秋晴れとなり、空気も秋らしくなりそうです。鳥取は明け方まで雨が残りますが、日中は止む見込みです。30日（火）の朝は前日より冷え込み、西日本や東日本も内陸では20℃を下回る見込みです。少しヒンヤリする所がありますので、服装にはご注意ください。前日に真夏日となった関東ですが、30日（火）は気温が下がって、過ごしやすいでしょう。西日本でも30℃に届かない所が多そうです。

■予想最低気温（前日差）
札幌　　13℃（-3　平年並み）
仙台　　17℃（-4　9月中旬）
新潟　　17℃（-3　平年並み）
東京　　21℃（-4　9月中旬）
長野　　17℃（-2　9月中旬）
名古屋　20℃（-5　平年並み）
大阪　　21℃（-3　平年並み）
広島　　19℃（-4　平年並み）
高知　　21℃（-1　9月中旬）
福岡　　22℃（-2　9月中旬）
鹿児島　23℃（-2　9月中旬）
那覇　　27℃（＋1　熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）
札幌　　24℃（＋1　9月上旬）
仙台　　27℃（-1　9月上旬）
新潟　　26℃（±0　9月中旬）
東京　　27℃（-4　9月中旬）
長野　　25℃（-4　9月中旬）
名古屋　29℃（±0　9月中旬）
大阪　　29℃（＋2　9月中旬）
広島　　28℃（-1　平年並み）
高知　　30℃（-1　9月中旬）
福岡　　28℃（±0　9月中旬）
鹿児島　31℃（＋1　9月中旬）
那覇　　31℃（-1　9月上旬）

【週間予報】
10月1日（水）は西日本で秋晴れが続きますが、東北〜東海は一時的に雨が降るでしょう。2日（木）は全国的に秋晴れ。3日（金）は九州から雨が降り出す見込みです。4日（土）は九州や四国で雨が降るほか、近畿〜関東でも雲が広がるでしょう。この先は徐々に秋らしい陽気になりそうです。ただ、朝晩は内陸部でヒンヤリしますので、服装で調整してください。