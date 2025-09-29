【ポイント】

・9月最終日。真夏日もそろそろ終わりへ。

・30日（火）は全国的に秋晴れ。秋らしい陽気に。

・朝は少しヒンヤリ。服装に注意。

・今週は周期的な天気変化。

【全国の天気】

9月最終日は秋雨前線が南へ下がり、日本列島は北の高気圧に覆われるでしょう。全国的に秋晴れとなり、空気も秋らしくなりそうです。鳥取は明け方まで雨が残りますが、日中は止む見込みです。30日（火）の朝は前日より冷え込み、西日本や東日本も内陸では20℃を下回る見込みです。少しヒンヤリする所がありますので、服装にはご注意ください。前日に真夏日となった関東ですが、30日（火）は気温が下がって、過ごしやすいでしょう。西日本でも30℃に届かない所が多そうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 13℃（-3 平年並み）

仙台 17℃（-4 9月中旬）

新潟 17℃（-3 平年並み）

東京 21℃（-4 9月中旬）

長野 17℃（-2 9月中旬）

名古屋 20℃（-5 平年並み）

大阪 21℃（-3 平年並み）

広島 19℃（-4 平年並み）

高知 21℃（-1 9月中旬）

福岡 22℃（-2 9月中旬）

鹿児島 23℃（-2 9月中旬）

那覇 27℃（＋1 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 24℃（＋1 9月上旬）

仙台 27℃（-1 9月上旬）

新潟 26℃（±0 9月中旬）

東京 27℃（-4 9月中旬）

長野 25℃（-4 9月中旬）

名古屋 29℃（±0 9月中旬）

大阪 29℃（＋2 9月中旬）

広島 28℃（-1 平年並み）

高知 30℃（-1 9月中旬）

福岡 28℃（±0 9月中旬）

鹿児島 31℃（＋1 9月中旬）

那覇 31℃（-1 9月上旬）

【週間予報】10月1日（水）は西日本で秋晴れが続きますが、東北〜東海は一時的に雨が降るでしょう。2日（木）は全国的に秋晴れ。3日（金）は九州から雨が降り出す見込みです。4日（土）は九州や四国で雨が降るほか、近畿〜関東でも雲が広がるでしょう。この先は徐々に秋らしい陽気になりそうです。ただ、朝晩は内陸部でヒンヤリしますので、服装で調整してください。