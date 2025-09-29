福岡ソフトバンクホークスの優勝で、福岡の商業施設やスーパーなどでは優勝セールが始まっています。福岡県は、日本一になった場合の経済波及効果の試算を発表しました。

■中村安里アナウンサー

「こちらでは、タカホーセールが開催されています。店内には、ユニホームもあってホークス一色です。」





イオン九州の店舗のうち、315店舗で28日から始まった「タカホーセール」では、寝具や衣類などが2割引きになっています。一部の食料品も割引価格となっています。■買い物客「優勝したのは知っていたので、安くなっているってなりました。」「子どもと主人の洋服を買いに来ました。今は何でも物価高なので。ホークスありがとうございますって感じです。」「優勝の喜びを分かち合いたい」と企画されたセール。最終日の30日は、食品や日用品がすべて5パーセントオフだということです。

一方、福岡市内のカラオケ店、ジャンボカラオケ広場では。



■スタッフ

「お待たせいたしました。メロンソーダフロート、レモンサワー、プレミアムモルツです。」

■中村アナウンサー

「これ全部タダですか？」

■スタッフ

「そうです。全部0円です。」

■中村アナウンサー

「大盤ぶるまいですね。」

■スタッフ

「楽しんでいただきたくて。」



「優勝セール」と題して、生ビールとレモンサワー、そして、アイスクリームがのったフロートなど9種類のドリンクが無料で飲み放題です。ホークスの応援歌を歌って優勝の余韻に浸りながら、何杯でも乾杯できます。10月3日まで、福岡県内17店舗が対象です。

福岡県の試算では、ホークスが日本一になった場合の経済波及効果は466億円に上ると見込まれています。このうち、百貨店やスーパーの優勝記念セールについて、パリーグ優勝・クライマックスシリーズ優勝・日本シリーズ優勝となると、セールによる経済効果はおよそ299億円だとしています。



また、優勝パレードでは、観客数がおよそ32万2000人となる見込みで、交通費や飲食費、お土産代などでおよそ46億円の経済効果が見込めるとしています。

ほかにも、まだ間に合うセールの情報です。博多阪急は合わせて2000個のラッキーバッグを販売しています。完売しているものもありますが、30日は、食品が狙い目だということです。

また、10月まで実施する商業施設もあります。MARK IS 福岡ももちでは、レディースの衣料品が最大70パーセントオフ、子ども服が最大50パーセントオフなどとなっています。ららぽーと福岡は45店舗以上で、日用品や雑貨を中心に、セールや特別商品を販売します。