【あみあみ秋葉原：「ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム」抽選販売】 抽選期間：9月29日12時～10月5日23時59分 当選発表：10月8日12時～ 指定販売日時：10月11日11時～20時

あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、10月11日に発売予定のガンプラ「ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム」の抽選販売を実施している。応募期間は10月5日23時59分まで。当選発表は10月8日12時より行なわれる。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日9月29日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。

「ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム」

(C)創通・サンライズ