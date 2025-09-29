

プロバスケットボールB3開幕 香川ファイブアローズ 新潟と対戦 27日

プロバスケットボールB3が開幕しました。B3優勝を目指す香川ファイブアローズはあなぶきアリーナ香川で初めての公式戦となる開幕戦で新潟と対戦しました。

（記者リポート）

「あなぶきアリーナ香川で初めて行われる公式戦ということもあって、会場にはたくさんのブースターが訪れています」

（ファンは―）

「やっぱり公式戦だとピリピリした雰囲気」

「やっと始まるという感じすごく楽しみにしてきた。優勝目指して一緒に応援したい」

27日の開幕戦はファイブアローズの公式戦としては過去最多の3380人が訪れました。

対戦相手は昨シーズンのプレーオフ準々決勝で敗れた新潟アルビレックスBBです。

試合は前半、シーソーゲームとなります。新キャプテンのアレックス・デイビスが3ポイントを決めるなどし、43対41、2点リードで折り返します。

後半、ホームの大声援を受けたファイブアローズが点差を広げます。

今シーズン加入したジェイコブ・ランプキンが3ポイントシュートを連続で決めると……。

アレックス・デイビスも豪快なダンクシュート！

93対76で勝利し、白星発進となりました。

（連続3ポイントシュートを決めた／ジェイコブ・ランプキン 選手）

「（3ポイントを）2本連続決めきれたのは自信にもなった。自分の武器でもある3ポイントをシーズン中もっと打ちたい」

（香川ファイブアローズ／籔内幸樹 ヘッドコーチ）

「1つしっかり勝つというのは選手も私たちもスタッフも全員ほしい。クラブとしてもほしいもの。きょうしっかり自分たちで手に入れられて良かった」

ファイブアローズは28日の試合も勝利し、開幕2連勝を飾りました。