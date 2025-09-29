29日夜、福岡市中央区で、青果店の倉庫に侵入したとして男が現行犯逮捕されました。店の防犯カメラが倉庫内を物色する男の様子を捉えていました。

午後7時すぎ、福岡市中央区唐人町の青果店の倉庫に設置された防犯カメラの映像です。帽子をかぶった男がライトを片手にあたりを物色し、何かを手提げ袋に入れたように見えます。その後、男は7分ほどで倉庫を出ていきました。



■松永悠作記者

「こちらの青果店の倉庫では、飲食物が盗まれる被害が相次いでいました。届け出を受けた警察が警戒していたところ、倉庫に入っていく男を発見し、出てきたところを現行犯逮捕したということです。」





建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは、福岡市中央区の無職、高辻新容疑者（84）です。警察の調べに対し、高辻容疑者は「シイタケやブドウを盗んだ。おかずになるようなものがあればと思い倉庫に入った」と話し容疑を認めています。

店の関係者によりますと8月、防犯カメラを設置して以降、倉庫に侵入する高辻容疑者とみられる男の姿が複数回確認されていて、食料品が盗まれていました。9月には、店の従業員が高辻容疑者とみられる男と鉢合わせしたこともあったということです。



警察は、一連の窃盗事件と高辻容疑者の関連を調べています。