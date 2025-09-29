BANDAI SPIRITS、「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」3次受注を予定。詳細は後日発表
【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ 3次受注】 後日詳細発表予定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」の3次受注を予定していることを9月29日に発表した。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダー555」に登場する「仮面ライダーカイザ」を真骨彫製法シリーズで立体化したもの。9月25日16時に通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2次受注が実施され、早期に準備数に達したため終了となった。
3次受注分の発送月や予約開始日などは後日発表を予定している。
[お知らせ]- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) September 29, 2025
「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ【2次：2026年5月発送分】」は早期に準備数に達したため、ご予約の受付を終了いたしました。
発送月を改めての受付を予定しておりますので、詳細は後日、魂ウェブ商店でご案内いたします。#t_shf #仮面ライダー555 pic.twitter.com/TuMuBZDzVq
(C)石森プロ・東映