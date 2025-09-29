【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ 3次受注】 後日詳細発表予定

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」の3次受注を予定していることを9月29日に発表した。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダー555」に登場する「仮面ライダーカイザ」を真骨彫製法シリーズで立体化したもの。9月25日16時に通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2次受注が実施され、早期に準備数に達したため終了となった。

3次受注分の発送月や予約開始日などは後日発表を予定している。

(C)石森プロ・東映