大谷がレギュラーシーズン最終戦で“ヒリヒリする”打撃を披露した。

日本時間29日、敵地シアトルでのマリナーズ戦は1本塁打を含む5打数3安打1打点と大当たりだった。

初回から二塁打、単打と2打席連続安打。4-0で迎えた七回の第4打席は3番手の救援左腕スパイアーの甘く入った153キロの直球を見逃さず、中堅左に叩き込む55号ソロ。出場2試合ぶりの一発で、メジャー史上初の「50-50」を達成した昨季の54本を上回り、自己最多本塁打を更新した。

ナ・リーグトップ56本塁打を放っているフィリーズのシュワーバーは、この日のツインズ戦で3打数無安打。ライバルに1本差と迫った大谷に九回、第5打席が回り、56号に期待が高まったものの、右腕ジャクソンの内角低めの直球に空振り三振に倒れ、1本差で3年連続本塁打王を逃した。

メジャー8年目の今季は打者として158試合で打率.282、55本塁打、102打点、146得点、投手として14試合で1勝1敗、防御率2.87。

4年連続地区優勝を果たしたチームは5連勝でレギュラーシーズンを終了。10月1日開幕のワイルドカードシリーズ（WCS）は最後までメッツと同率で争っていたレッズと対戦することになった。

大谷の話「（55号に）自分のベストを更新できたのはいいこと。切り替えてポストシーズンを頑張りたい。最後までチーム一丸となって戦いたい」

本塁打王に1本届かなかったことで悔やまれるのが、前日の欠場だ。シーズン終盤、タイトル獲得が懸かる貴重な試合で、いったいなぜ大谷は欠場を選んだのか。WSが最重要事項とはいえ、これまでなら連覇に貢献したうえで、なおかつ個人タイトルも視野に入れるところだが……。

