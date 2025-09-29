八木勇征、“推し活”を楽しむオフショットに反響「いっぱい買ってる〜」「男の子すぎてかわいい」
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルで俳優の八木勇征（28）が28日、自身のインスタグラムを更新。“推し活”をするオフショットを公開した。
【写真】「男の子すぎてかわいい」ポケモンショップで“推し活”をする八木勇征
八木は「推し活」のコメントとともに、ポケットモンスターのオフィシャルショップ「ポケモンセンター」とみられる場所で楽しそうな現地ショットを複数枚アップした。
この投稿にファンからは「推し活って幸せだよね ゆせが推し活できて良かった」「いっぱい買ってる〜」「ゆせなら行くと思ってた 推し活するゆせ可愛すぎるよ！」「クーウィかばんに付いてるの愛しすぎる」「ゆせも推し活するんかわいい」「ポケモンが推しなの男の子すぎてかわいい」などの反響が寄せられている。
【写真】「男の子すぎてかわいい」ポケモンショップで“推し活”をする八木勇征
八木は「推し活」のコメントとともに、ポケットモンスターのオフィシャルショップ「ポケモンセンター」とみられる場所で楽しそうな現地ショットを複数枚アップした。
この投稿にファンからは「推し活って幸せだよね ゆせが推し活できて良かった」「いっぱい買ってる〜」「ゆせなら行くと思ってた 推し活するゆせ可愛すぎるよ！」「クーウィかばんに付いてるの愛しすぎる」「ゆせも推し活するんかわいい」「ポケモンが推しなの男の子すぎてかわいい」などの反響が寄せられている。