絶景が楽しめると思う「鹿児島県の道の駅」ランキング！ 2位「桜島」、わずか3票差の1位は？【2025年】
世界的にも知られる桜島や、海と山が織りなす多彩な風景に恵まれた鹿児島県。地元ならではの味覚や温泉とともに、圧巻の自然美を体感できる道の駅はドライブの目的地としても人気です。
All About ニュース編集部では、2025年9月16〜17日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「絶景が楽しめる道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「絶景が楽しめると思う鹿児島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「行ったことがあり自然がきれいだった」（20代女性／神奈川県）、「雄大な活火山の景観と錦江湾を一望でき、四季折々の景色が楽しめる」（50代男性／山口県）、「目の前に桜島がそびえる迫力ある景色が最大の魅力だと思うから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「幻想的な霧島連山を眺めることができるから」（40代女性／愛媛県）、「神秘的なエリアでもあり、濃い緑が魅力的」（40代女性／長崎県）、「桜島と錦江湾を一望できる展望台からの眺めが絶景です」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
