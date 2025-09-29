「最強夫婦過ぎ」Hiro＆山本舞香、『アナザースカイ』のレアな夫婦共演ショット公開「めちゃくちゃ最高でした」
ロックバンド・MY FIRST STORYのメンバーのHiroさんは9月28日、自身のInstagramを更新。妻で俳優の山本舞香さんとのレアな夫婦ショットを公開しました。
【写真】Hiro＆山本舞香＆今田耕司
コメントでは「最強夫婦過ぎます」「ホントに素敵なご夫婦共演が見れて嬉しかったです」「1年間MCお疲れ様でした！の舞香ちゃんへの花束もうるうるしました」「最後のゲストがご主人で夫婦共演とか最高過ぎました」「2人とも大好きです」「めちゃくちゃ最高でした 卒業の会に登場なんて最高すぎます ふたり推しなので幸せです」と、絶賛の声が寄せられました。
「ふたり推しなので幸せです」Hiroさんは「Another Sky、夫婦でお世話になりました」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑いタレントの今田耕司さんと、山本さんとのスリーショットです。山本さんは、1年間MCを務めた『アナザースカイ』（日本テレビ系）を今回で卒業したようで、Hiroさんは「そして一年間お疲れ様。素敵な番組でした！！」とねぎらいました。
「あっという間に最終回です」27日には、山本さんも自身のInstagramを更新。「あっという間に最終回です 鳥取での私の回から始まり、沢山のゲストの方から刺激を頂きました。とても素敵な経験をさせていただきました。何よりスタッフの皆様が温かくて毎回収録が楽しかったです。今田さんから沢山勉強させていただきました。1年間ありがとうございました！！」とつづり、オフショットを公開していました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)