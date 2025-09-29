男子バスケットボール・B3リーグの徳島ガンバロウズは9月27日、今シーズンの開幕戦に臨みホームでヴィアティン三重と対戦しました。



待ちに待った開幕、会場のアスティとくしまには3138人の観客が詰めかけました。



（徳島ガンバロウズのファンは）

「ずっと塚本さん応援しています、どんどんいいパスを回してほしい」



（記者）

「チームガラッと変わったけど？」





（徳島ガンバロウズのファンは）「ちょっと寂しい感じもあるんですけど新しいチームも応援したい」「オフェンス頑張ってほしい」（記者）「好きな選手は？」（徳島ガンバロウズのファンは）「ドーソン選手です、ダンク頑張ってほしい」「青山選手を今年は注目しています、優勝してできれば全勝してほしい」「がんばれがんばれガンバロウズ」昨シーズンは9位に終わった徳島ガンバロウズ。B3優勝を目標に掲げた今シーズン、開幕戦はヴィアティン三重との対戦です。水色のユニフォームのガンバロウズは開始早々、エースのドーソンが口火を切ると、その後も新加入のマクラフリンやキャプテンのハンターコートらが得点を決め、2点のリードで第1クォーターを終了します。第2クォーターに入り三重に一時、逆転を許しますが、マクラフリンが長身を活かした攻撃で逆転。そして、ボールを奪ったドーソンがダンク！このダンクで勢いづき、ガンバロウズは連続得点でリードを広げます。第3クォーターでは下部組織からの生え抜き、青山やB1から加入の森山などが得点を決めますが、三重に連続でシュートを決められ徐々に点差を詰められます。しかし、ここでもドーソンが3ポイントシュートやフリースローなどでこの試合、チームトップの22得点でチームを引っ張り61対54で最終クォーターに繋げます。最終クォーターは守備からリズムを作り、リードをさらに広げたガンバロウズ。81対68で三重を下し見事、開幕戦を白星で飾りました。（徳島ガンバロウズ・小林康法 HC）「新生ガンバロウズを、しっかりとどういう戦い方をするかっていうところを」「もちろん開幕戦だから上手くいかないこともあると思うし、我慢しなきゃいけないこともあるけど」「楽しんで私たちらしく戦おうと、チーム全体に声をかけていました」（徳島ガンバロウズ・クリス・マクラフリン選手）「勝てて嬉しい。走りぬくところを頑張れた」「相手が疲れてきたタイミングでも、走り切って簡単なレイアップを狙ったり、エナジーを発揮して上手くいった」（徳島ガンバロウズ・ハンター・コート 主将）「徳島のプロのチーム、代表として戦っている上で、みなさんが誇りに思えるようなチーム作りだったり、掛け声だったり」「その部分では、一人一人の選手大事にしているので期待してほしい」また、28日に行われたガンバロウズの開幕節・第2戦は83対77で三重を破り、ガンバロウズが開幕2連勝しました。ガンバロウズ、第2節は10月4日、5日、アウェーで新潟アルビレックスBBと対戦します。