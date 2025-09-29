富士山から出る蒸気で電子レンジがピカピカに「電子レンジがキレイになるスチーム富士山」新登場！

富士山が“噴火”して電子レンジがピカピカに!?

総合雑貨メーカーのハックから、日々の暮らしを楽しく、そして便利にしてくれる新しい生活雑貨8種が発表されました。

特に注目したいのが、富士山の形をしたユニークな「電子レンジがキレイになるスチーム富士山」。使い方はとても簡単で、水とクエン酸などを入れて電子レンジで加熱するだけ。

富士山の山頂から出る蒸気の力で、庫内の気になる汚れを浮かせて、お掃除をぐっと楽にしてくれます。

化学薬品を使わないので、安心して使えるのも嬉しいポイントです。

その他にも、吸引・送風・空気入れの3役をこなすコードレスの「3-in-1 スリムハンディクリーナー」や、キラキラ輝くオーロラカラーが美しい「ストロー付きシャイニータンブラー」など、毎日の生活がちょっと豊かになるアイデア商品が揃っています。

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2025年9月より順次、蒸気の力で汚れを浮かせて落とす「電子レンジがキレイになるスチーム富士山」や「電動散水ボトル」「3-in-1 スリムハンディクリーナー」など生活雑貨8種を新発売します。

富士山型のかわいいフォルムの電子レンジクリーナー。水とクエン酸（重曹）を入れて電子レンジでチン！

蒸気の力で気になる汚れを浮かせて、落としやすくなります。ついお掃除をサボりがちなキッチン回りも簡単キレイに！

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：電子レンジがキレイになるスチーム富士山

特徴：電子レンジの気になる汚れを、蒸気の力で浮かせて落としやすく！

富士山型のかわいい電子レンジクリーナー登場♪使い方は簡単、お水とクエン酸又は重曹を入れてチンするだけ。化学薬品を使わないので安全安心！

洗うこともできるので何度でも使えて衛生的です。

商品ページ：https://hac72.jp/item/fuji_steam_cleaner/

小売参考価格：￥680(税込)

※10月発売

商品名：ストロー付きシャイニータンブラー

特徴：おしゃれで機能的なストロー付きシャイニータンブラー♪冷たい飲み物専用で、容量650mlでたっぷり飲める！

ストロー付きでもカップでも、シーンに合わせてお好みの飲み方で使えます。

光の反射でキラキラ輝くオーロラカラー、結露が出にくい2重構造、繰り返し何度も使えてとってもエコ。お気に入りのマイタンブラーに！

商品ページ：https://hac72.jp/item/shiny_straw_tumbler/

小売参考価格：￥1,480(税込)

※9月発売

商品名：LEDライト付きコンパクトルーペ

特徴：さまざまな精密作業で大活躍のLEDライト付きコンパクトルーペです。

LEDライト付きで見えやすく、レンズは実倍率3〜5倍と高倍率で鑑定・校正・閲覧などお仕事のお供に、肉眼ではわからない植物の観察などに最適です！

簡単開閉可能＆軽量で手に負荷がかかりません。

商品ページ：https://hac72.jp/item/loupe_with_light/

小売参考価格：￥980(税込)

※8月発売

商品名：2WAYソーラービッグ電卓

特徴：大きくて見やすい液晶表示、くっきり見やすい大きなボタン！

12桁表示で3桁位取りでとっても読みやすく、電池とソーラーパネルを使い分けできる2WAY仕様でとっても便利！

商品ページ：https://hac72.jp/item/2waysolar_big_calculator/

小売参考価格：￥1,080(税込)

※9月発売

商品名：超小型カメラ

特徴：ストラップ&キーチェーン付きでアクセサリー感覚で持ち運べる超小型カメラ！

30万画素で動画・静止画の録画が可能！パソコンに接続して撮影した写真や動画を取り出せます。

商品ページ：http://hac72.jp/item/ultra_compact_camera/

小売参考価格：￥1,980(税込)

※8月発売

商品名：電動散水ボトル

特徴：電動式で散水がいつでもお手軽にできる電動散水ボトル！

噴射から噴霧までノズル操作で簡単切り替え！用途に合わせて散水パターンを使い分け可能。洗剤や液体肥料も使用でき、水やり・お掃除・洗車にも様々な作業に大活躍！

商品ページ：https://hac72.jp/item/electric_watering_bottle/

小売参考価格：￥1,980(税込)

※9月発売

商品名：3-in-1 スリムハンディクリーナー

特徴：コンパクト＆コードレスで手軽に使える「吸引・ブロワー・空気入れ」の3WAYクリーナー。

小型ながら4200Paの強力吸引でパワフルにお掃除。4種類のノズル付属で、車内や卓上、家具のすき間やサッシ、空気入れなど、様々なシーンで使用できます。

充電式・コードレスタイプだから、線が届かない・絡まるなどのストレスもありません♪

商品ページ：https://hac72.jp/item/3in1_vacuum_cleaner/

小売参考価格：￥1,980(税込)

※10月発売

商品名：ファイバーライト

特徴：鮮やかな空間を演出するファイバーライト。

光が自動でグラデーションに変化、空間をやさしく演出します。電池式なので設置場所も自由自在、好きな場所に置けます。

商品ページ：https://hac72.jp/item/fiber_light/

小売参考価格：￥1,080(税込)

※9月発売

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造