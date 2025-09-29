今年は５年に１度の国勢調査の年です。既に青色の封筒が届いている人も多いのではないでしょうか。

しかし今、全国的に国勢調査の調査員をかたる詐欺が相次いでいます。本物の調査員との見分け方などを取材しました。

国勢調査は、外国人を含む日本に住むすべての人を対象としたものです。質問内容は、世帯の人数や仕事の種類など１７項目で、集められたデータは、防災計画づくりや行政サービスなどに使われます。

調査は、調査員が直接家を訪問し調査票を手渡しするか、不在の場合はポストに投函されます。しかし今、この調査員をかたる詐欺が相次いでいます。

県みらい企画創造部 統計企画課 原田彰弘 専門員「県内でも対面やメールによる国勢調査員を装うかたり調査と疑われる事案が確認されている」

県内でも今月に入り、国勢調査の調査員を装い自宅を訪問する詐欺とみられるケースが確認されました。

５年に１度の調査であるだけになじみが少ない調査員。本物の調査員と偽物の調査員はどこで見分ければいいのでしょうか。

■本物か偽物かはココで見分ける！

県みらい企画創造部 統計企画課 原田彰弘 専門員「（本物の調査員は）調査員証を掲示しておりますし、調査員に配っている専用のバッグを持っている」

調査員は、この専用の青色のバッグを持ち、顔写真が貼られた調査員証を持っています。

また、調査員が聞くことは、「世帯主の名前」「世帯の人数」「回答方法」まで。

金銭を要求することや、銀行口座やカードの番号、年収などの資産状況を聞くことは絶対にありません。

■不審なメールも...

国勢調査をめぐっては、不審なメールも報告されているということです。

これは実際に届いた国勢調査の担当者をかたったメールです。回答したら記念品を贈るという内容も書かれています。

県みらい企画創造部 統計企画課 原田彰弘 専門員「メールにより調査への回答を依頼することは絶対にありません。メールに表示されているＵＲＬはアクセスしないようご注意ください。また、景品などを差し上げることもありえません」

国勢調査の回答方法は、郵送、調査員への提出、インターネットでの回答の３通りで、期限は来月８日です。

インターネットでの回答は調査票に記載のＱＲコードから読みとり回答することができます。



県みらい企画創造部 統計企画課原田彰弘 専門員「かたり調査を疑われる事例かなと思った際には、個人情報などは一切語らずに市町村の方に情報提供いただきたい」

国勢調査は子育て支援や防災計画づくりなど、私たちの生活に関わる大事な統計調査です。そこにつけ込む特殊詐欺に惑わされないよう私たちも正しい知識をもって回答していく必要があります。