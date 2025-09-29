明治安田Ｊ２リーグ、モンテディオ山形は、週末、山口と対戦し苦しみながらも逆転勝ちしました。

３連勝を目指した先週のみちのくダービーで逆転負けを喫したモンテディオ。仕切り直しとなる山口との試合、前半は思うように攻撃がつながらず、苦しい時間が続きます。

すると前半４１分、山口にフリーキックのチャンスを与えると、これを決められ先制されます。

追いつきたいモンテディオ、後半開始早々でした。國分のパスがクリアされますがそのボールを岡本がシュート！狙いすましたゴールで同点に追いつきます。

これで勢いに乗るかと思われましたが、チャンスを生かしきれない時間が続きます。

それでも後半４５分、坂本のクロスにキャプテン土居が反応し勝ち越しゴール！

モンテディオ山形、苦しみながらも２対１で山口に逆転勝利しました。

モンテディオ山形 横内昭展 監督「我々の攻撃もなかなかうまくいかなかったが

後半 選手たちもギアをもう一回入れて攻撃的によくやってくれた」

モンテディオの通算成績は１１勝５引き分け１５敗で順位は１３位。Ｊ２リーグは残り７試合、次の試合は来月４日、アウェーで札幌と対戦します。