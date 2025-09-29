好発進で一時首位のSTVV、伊東純也にFK弾を浴びて３連敗。キャプテン谷口彰悟「我慢できずすごく悔しい」「非常に苦しい状況だけど…」
現地９月28日に開催されたベルギーリーグ第９節で、日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）が、伊東純也を擁するヘンクとホームで対戦した。
STVVからは小久保玲央ブライアン、谷口彰悟、畑大雅、山本理仁、伊藤涼太郎、後藤啓介の６人が先発。松澤海斗がベンチスタートとなったなか、開始４分で相手のオウンゴールで先制に成功した。
ただ、55分にレイン・ヴァン・ヘルデンが一発退場となり、数的不利を強いられると、直後の57分に10番を背負う伊東に直接FKで同点弾を浴びた。
その後、10人で何とか耐え凌いでいたが、土壇場の90＋５分に韓国代表のオ・ヒョンギュに勝ち越し点を被弾。１−２で逆転負けを喫した。
試合後、キャプテンの谷口がクラブ公式のインタビューに対応。「難しいゲームだった。10人になって、何とか凌ぎながらっていう...１−１で終わらせる、ワンチャンスで勝ち越すところをプランとしてやっていたけど、最後押し込まれて我慢できなかったのはすごく悔しい。最低でも１−１で終わらせたかった」と振り返った。
STVVは開幕６戦負けなしで一時首位に立っていたが、谷口が先発してから３連敗。６位まで順位を落とした。経験豊富な34歳の日本代表DFは、自分たちの現状については次のように語った。
「悔しい結果で、３連敗という非常に苦しい状況だけど、今日も10人になってからもファイティングスピリットというか、そういうところは見せられた。決してチーム状況は全てが全て悪いとは思っていない。みんなが取り組んでいることが必ず結果に繋がると思うし、結果に繋がるまでやり続けるだけ。まずはしっかり休んで切り替えて、次の試合に臨みたい」
次節は３位につけるメヘレンと敵地で相まみえる。約１か月半ぶりに白星を挙げ、より良い形で10月の代表ウィークに入れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】正確無比！伊東純也が直接FKを決めてリーグ２戦連発！
