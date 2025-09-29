県警察学校で29日、初任科生の卒業式が行われました。

この春 採用された35人が、警察官としての本格的な一歩を踏み出しました。

門出の日を迎えたのは、4月に警察官として採用された22歳～28歳の35人です。

（卒業生代表 後田 俊介さん）

「県民の期待と信頼に応えることができる力強い警察官を目指し、職務にまい進する決意」

警察官として必要な知識を学び、武道や逮捕術などの厳しい訓練を重ねてきた半年間。

仲間と支え合い、競い合って乗り越えられたそうです。

（松尾 龍征さん）

「周りに同期がいて、支えられて励ましてくれたので、みんなで乗り越えることができた」

（松田 悠吾さん）

「苦楽を共にしてきた仲間なので、かけがえのない存在です」

学校での半年間を振り返る松尾 龍征さんと松田 悠吾さん。

実は 二人の父も、警察学校の同期。

（龍征さんの父 松尾 英樹さん）

「初任科の時からずっと一緒で、刑事ではお互い切磋琢磨して、松田にはずっと負けたくない！そういう気持ちで頑張ってきた」

（悠吾さんの父 松田 博喜さん）

「大事な仲間ですね」

共に刑事として長年、事件解決に務めてきました。

（龍征さんの父 松尾 英樹さん）

「(警察官としての)スタートに立っただけなので、さらに努力して人間性を磨いて、県民のためにがんばってほしい」

（悠吾さんの父 松田 博喜さん）

「警察官になった時の初心を思い返して、将来は刑事になれるように県民のために頑張ってほしい」

互いに父の背中を追い、夢を叶えた松尾さんと松田さん。

これから地域の安全を守る警察官として務めます。

（松尾 龍征さん）

「臨機応変に対応できる警察官になり、父のような刑事になり父を超える存在になりたい」

（松田 悠吾さん）

「県民のために、一生懸命働く。父と同じように刑事を志しているので、刑事になって様々な事件を解決したい」

卒業生たちは29日から、県内11か所の警察署に配属され、交番勤務にあたります。