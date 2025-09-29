バスケットボール・U18日清食品トップリーグに出場している男子の帝京長岡は、地元・長岡でのゲームで27日に今年のインターハイ王者・鳥取城北と対戦しました。



今年のインターハイ準々決勝のリベンジマッチ。第1クォーター、鳥取城北の連続得点でリードを奪われるも、6番・田巻のスリー、エース赤澤の1対1で食らいつき逆転に成功します。



その後は、両チーム譲らず試合は接戦に。しかし、第3クォーター終盤、鳥取城北に連続スリーポイントなどを許し2桁差をつけられます。最終クォ―ター、帝京長岡はこの日チーム最多14得点のマリックのダンクなどで得点を重ねるも、鳥取の留学生センターを止められず12点差で試合終了。

リベンジとはなりませんでした。



帝京長岡は、28日の福岡第一戦にも敗れ、5試合終わって0勝5敗。残るはあと2試合、次の試合は10月4日に八王子と対戦です。