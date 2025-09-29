女優の本田翼（33）が29日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。参加中のオンラインゲーム大会を欠席すると報告した。

本田はストーリーズを通じて「今日LTKの大会ありますが前回の大会直後から今日の朝までロルができる環境ではなく、チーム練習の時間が充分に取れなかったため一ノ瀬うるはさん（うるはぱんちさん！！）が代打で出てくださいます」と記述。代打となった「ぶいすぽっ！」所属のVtuber・一ノ瀬うるはに向け「ありがとうございます」と添えた。

この日行われるのは「レギュラーステージ（リーグ戦）」の第3試合で午後7時スタート。本田が所属するチーム「Sorcery Tiara」NEXTの第2試合までの結果は1勝1敗で勝ち点は1となっている。

人気オンラインゲーム「League of Legends」の大会「League The k4sen」（LTK）には総勢48人のストリーマーやVTuberらが参加。選手は4チームに振り分けられ、その中から初・中級者の「NEXT」グループと中・上級者の「CORE」グループに分かれて「NEXT」同士、「CORE」同士での4チームずつ総当たり戦を行う。

本田はゲーム内で「サポート」ロールを担当。味方の支援に特化しており、チームとって有利な展開を作る役割とされている。