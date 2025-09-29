新日本プロレス１０月１３日両国国技館大会の全対戦カードが２９日に発表された。

同大会のメインではＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーJr.がＧ１クライマックス覇者ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）とのＶ３戦に臨む。ザックは２８日神戸大会で成田蓮の挑戦を退けＶ２に成功。Ｇ１公式戦と準決勝で２度対戦し、１勝１敗の竹下との頂上決戦に臨む。

さらにＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者のゲイブ・キッドは前王者の辻陽太とのＶ３戦が決定した。辻とは２月大阪大会と６月大阪大会と２度にわたって同王座をかけて戦っており、ゲイブの１勝１分け。今年だけで実に３度目の対戦となる。

またＩＷＧＰタッグ王者のＹｕｔｏ―ＩＣＥ＆ＯＳＫＡＲの「ノックアウトブラザーズ」は海野翔太＆上村優也との初防衛戦が決定。ＮＥＶＥＲ無差別級王者のボルチン・オレッグはＥＶＩＬとＶ４戦に臨む。

来年１月４日東京ドーム大会での引退を控えている棚橋弘至も大一番が決まった。ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者エル・ファンタズモへの挑戦が実現。同戦は棚橋のファイナルロードおよびファンタズモのデビュー２０周年記念試合として行われる。