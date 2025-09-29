元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが公開した衣装ショットから、目が離せなくなるファンが続出している。

２９日にインスタグラムで自身が出演する番組について触れ、ノースリーブにロングスカートを合わせた衣装姿を披露。「収録終わりには、選手時代から応援していて、私がアナウンサーになってからはたくさん解説を聞いて勉強させていただいた安藤美姫さん」とつづると、フィギュアスケート元世界女王の安藤美姫さんとの２ショットも公開した。

「そしてまさか！私の永遠のアイドル『加護ちゃん』とミニモニ。のポーズでツーショットを撮らせていただく日がくるなんて 帰りのエレベーターが偶然一緒で、『実は小さい頃からモーニング娘。大好きで、なかでも加護ちゃんの大ファンで...』って勇気出してお伝えできてほんとによかった すぐ『え〜〜写真撮りましょ〜〜』って言ってくださる神対応の加護さん...可愛すぎてテンションあがりました」と続けると、元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依との２ショットもアップ。「そんなこんなでぜひぜひご覧いただきたいです」とファンに呼びかけた。

この投稿にファンからは「スタイル抜群」「どんどん素敵になっていきますね」「美人だねぇ〜！」「安藤みきさんと、ダブルでスタイル抜群ですね」「あんなさんと加護ちゃんの写真 まるでアイドル二人組ですね」などの声があがっている。