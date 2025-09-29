南海トラフ地震の30年以内の発生確率について、政府の地震調査委員会は、これまでの「80％程度」から「60から90％程度以上」とするとしました。分かりにくくなったようにも思える、今回の変更。どのように受け取るべきなのか、そもそも地震発生確率とはどのように出しているのか。社会部災害担当・藤吉有咲記者が解説します。【週刊地震ニュース】

■南海トラフの発生確率を変更へ

先週、国内で震度1以上の地震は、39回ありました。

▼9月24日、鹿児島県十島村の悪石島で震度3の地震がありました。震源はトカラ列島近海、地震の規模を示すマグニチュードは3.3、震源の深さは7キロでした。

▼28日、鹿児島県十島村の諏訪之瀬島で、震度3を観測する地震がありました。マグニチュードは3.4、深さは10キロ（速報値）でした。

9月26日、南海トラフ巨大地震の発生確率が改定されました。南海トラフ地震は、マグニチュード8から9クラスの巨大地震で、最悪の場合、死者が29万8000人にのぼります。今年1月に、今後30年以内の発生確率が「80％程度」と発表されていましたが、今回さらに「60から90％程度以上」と改定されました。

これは、算出方法の改定で、地下で新しい動きがあったわけではないことに注意が必要です。津波の高さや震度、被害の想定には変更はありません。

南海トラフの下では、海側のプレートが、陸側のプレートの下に年間数センチずつ沈み込み、「ひずみ」が溜まっています。このひずみが物理的に限界に達し、跳ね上がることで地震が発生します。では"どれくらいで限界に達するのか"というのは、過去の地震をみて想定しています。

南海トラフ沿いでは、平均して100年から200年程度の間隔で巨大地震が起きています。前回の「昭和南海地震」や「昭和東南海地震」から、およそ80年。

発生間隔からみれば日々、地震の確率は高まっているといえます。



さらに今回の計算でポイントとなったのが、"地震で土地が隆起する量"です。地震が発生する時、沈み込んでいた地面が跳ね返る影響で、隆起する場所があります。

高知県の室津港では、地震がおきる度に土地が隆起している記録が残っていますが、この隆起量から地震の大きさを推計することができます。今回の改定は、この室津港の隆起量を精査しました。

■地震の計算モデルを改定

こうした地震の発生間隔や隆起量などのデータから出したのが、図の計算モデルです。横軸が時間、縦軸が「ひずみ」の蓄積を示しています。

地震が大きいと、その分ひずみが解放されて、次の地震までの期間は長くなります。そしてまたひずみが限界に達して地震がおきる…ということを繰り返しています。

このモデルを使って確率を計算すると、「60から90％程度以上」となります。



■確率はあくまでも“ざっくりとした目安”



それでは、この確率は正確な地震の想定となるのでしょうか。

実は確率というのは「非常にざっくりとした目安」です。

そもそも、観測技術が発達したのはこの30年程度。そして前回の地震でさえ、80年前。測定技術も発達していない頃の、古文書の記録に頼っているので、どの程度正確かは疑問があります。

ただ、そのデータを使わないと目安も出せません。あくまでも防災対策の指標として、こうした確率を出しています。

また、今回は別の計算方法での値も併記しています。

ほかの大規模地震と同じ計算方法を使ったケースで算定すると、今後30年以内の発生確率は「20〜50％」となります。

■2つの確率、どう受け取るべき？

今回確率を公表した地震調査委員会は、「地震が発生する確率が最も高いランクだ、ということは変わらないので、引き続き防災対策をしてほしい」という点を強調しています。