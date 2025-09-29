アジア株 総じて上昇、香港株は大幅反発 アジア株 総じて上昇、香港株は大幅反発

東京時間17:53現在

香港ハンセン指数 26622.88（+494.68 +1.89%）

中国上海総合指数 3862.53（+34.43 +0.90%）

台湾加権指数 25580.32（-443.53 -1.70%）

韓国総合株価指数 3431.21（+45.16 +1.33%）

豪ＡＳＸ２００指数 8862.79（+75.07 +0.85%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80650.63（+224.17 +0.28%）



２９日のアジア株は総じて上昇。前週末の米国株が上昇したことや週明けの米国株価指数先物が時間外取引で上昇していることなどから、アジア株はおおむね堅調な推移を見せた。上海株は反発、香港株は大幅反発。８月の中国工業利益が改善傾向を見せたことや国慶節の大型連休中の消費期待などが株高につながった。豪州株は金融株やヘルスケア関連株などが買われた。台湾市場は休場。



上海総合指数は反発。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、酒造会社の貴州茅臺酒、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、自動車部品メーカーの寧波拓普集団が買われる一方で、銀行大手の中国工商銀行、コンピューター部品メーカーの海光信息技術が売られた。



香港ハンセン指数は大幅反発。ヘルスケア情報のアリババ・ヘルス・インフォメーション・テクノロジー、保険大手の中国人寿保険、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、カジノ・リゾート経営の金沙中国（サンズ・チャイナ）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。銀行大手のオーストラリア・コモンウエルス銀行、医薬品メーカーのＣＳＬ、ギャンブルマシン製造・販売のアリストクラート・レジャー、物流サービスのブランブルズが買われる一方で、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、会計システム会社のゼロが売られた。

