ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏伊いずれも８３ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 2.724
フランス 3.549（+83）
イタリア 3.551（+83）
スペイン 3.284（+56）
オランダ 2.879（+16）
ギリシャ 3.404（+68）
ポルトガル 3.147（+42）
ベルギー 3.274（+55）
オーストリア 3.024（+30）
アイルランド 2.968（+24）
フィンランド 3.1（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
