ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏伊いずれも８３ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ　　　　2.724
フランス　　　3.549（+83）
イタリア　　　3.551（+83）
スペイン　　　3.284（+56）
オランダ　　　2.879（+16）
ギリシャ　　　3.404（+68）
ポルトガル　　　3.147（+42）
ベルギー　　　3.274（+55）
オーストリア　3.024（+30）
アイルランド　2.968（+24）
フィンランド　3.1（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）