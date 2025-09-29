JO1、10thシングル「Handz In My Pocket」MV公開 ハイヒールなど“衣装細部”にも注目
グローバルボーイズグループ・JO1が10月22日にリリースする10thシングル「Handz In My Pocket」のタイトル曲「Handz In My Pocket」のミュージックビデオ（MV）が、きょう29日午後6時に公開された。
【MVカット】衣装の細部にも注目！JO1最新曲M
今作のキャッチコピーは「You’ll never guess what’s in my pocket. 表になった瞬間、ゲームは変わる」。デビュー以来数々の挑戦を重ねてきた5周年イヤーのJO1は、記念すべき10枚目のシングル「Handz In My Pocket」を通じて、自らの無限の可能性と変化の瞬間を明らかにする。
タイトル曲「Handz In My Pocket」は、“ポケット”という外側からは見えない内に秘めた自信やポテンシャルをテーマに、次のステージへ進むための武器まで隠されているという意味が込められ、HPや必殺技などユニークなキーワードで表現したウィットに富んだ歌詞がポイントになっている。特に、サビの強烈なビート感とボーカルは今まで見せたことのなかった新しい音楽的スペクトルを提示し、JO1が持っている無限の潜在力を表現している。
音源は26日に先行配信がスタートし、世界中のファンにより身近に楽曲を届けたいという想いから「Handz In My Pocket（English ver.）」もサプライズで配信された。
MVでは、ポケットに秘められたJO1のポテンシャルをX線検査で見つけだし、最後にはその潜在能力が解放された時の爆発的なエネルギーを表現している。振り付けでは、ポケットから何かを出すような仕草がポイントになっている。さらに、衣装でもスウェットなどのラフなウェアにハイヒールやファーといった個性的なシューズを合わせることで、JO1の新たな一面を演出している。
【MVカット】衣装の細部にも注目！JO1最新曲M
今作のキャッチコピーは「You’ll never guess what’s in my pocket. 表になった瞬間、ゲームは変わる」。デビュー以来数々の挑戦を重ねてきた5周年イヤーのJO1は、記念すべき10枚目のシングル「Handz In My Pocket」を通じて、自らの無限の可能性と変化の瞬間を明らかにする。
音源は26日に先行配信がスタートし、世界中のファンにより身近に楽曲を届けたいという想いから「Handz In My Pocket（English ver.）」もサプライズで配信された。
MVでは、ポケットに秘められたJO1のポテンシャルをX線検査で見つけだし、最後にはその潜在能力が解放された時の爆発的なエネルギーを表現している。振り付けでは、ポケットから何かを出すような仕草がポイントになっている。さらに、衣装でもスウェットなどのラフなウェアにハイヒールやファーといった個性的なシューズを合わせることで、JO1の新たな一面を演出している。