違法薬物を使用・所持したとして、逮捕・起訴された男の裁判が9月29日、徳島地裁で行われました。



この裁判で、裁判官は男に県内では初めてとなる「拘禁刑」を言い渡しました。



徳島地裁で行われた、麻薬取締法違反事件の裁判。



被告の27歳の男は2025年7月、美馬市脇町の自宅で大麻を所持・使用したとして逮捕、起訴されていました。



下された判決は…。



（裁判官）

「主文、被告人を拘禁刑1年に処す」





■記者解説

県内ではじめて、「拘禁刑」が言い渡されました。耳慣れない「拘禁刑」という言葉。これは一体、どのような刑罰なのでしょうか。

（森本アナウンサー）

「県内の裁判ではきょう初めて言い渡された『拘禁刑』について、河野記者に聞きます。よろしくお願いします」



（河野記者）

「お願いします」



（森本アナウンサー）

「懲役や禁錮はこれまでも耳にしたことがありますが、この『拘禁刑』とはどのようなものなのでしょうか？」

■2025年6月に刑法改正

（記者）

「今年6月の刑法改正で、懲役・禁錮が廃止されました」

「そして、新たな刑罰として導入されたのが、この拘禁刑です」

「今回の法改正で罪を犯したことに対する『懲らしめ』から、より『更生』や『社会復』に軸足が移ったといえます」

「これまでは、刑務所内での作業に伴い、『更生や社会復帰』に向けた指導などの時間が十分にとれていないという問題がありました」

（森本アナウンサー）

「これからは、受刑者それぞれにあわせた指導が行えるようになるわけですね」

「法改正は、なぜ行われたのでしょうか？

■高い再犯率

（記者）

「背景には、再犯率の高さがあります」

「受刑者は出所後、経済的に困窮し、再び犯罪に手を染めてしまうケースが少なくなく、再犯率は50%近くにのぼります」



（森本アナウンサー）

「拘禁刑の導入によって、具体的には何が変わるのでしょうか？」

■拘禁刑導入でどう変わる？

（記者）

「薬物やアルコール依存症、高齢者、障がい者など、それぞれの抱える問題に対して、必要なアプローチを、より柔軟にできるようになります」

「徳島刑務所でも、刑務作業では補いきれないコミュニケーション能力や、自発的な思考を鍛えられるような取り組みが始まっているということです」

（森本アナウンサー）

「このように、社会復帰を重視した制度に移行するということですが」

「受刑者たちが、罰を受けないというわけではないんですよね」



（記者）

「そうです。これまでのように、刑務作業は行われますし、受刑者たちは、自由を制限された刑務所生活を送ることに変わりはありません」

「懲らしめの意味合いがなくなるわけではなく、これまでよりも、改善・更生の時間を確保できるような仕組みへと移行したということです」

（森本アナウンサー）

「拘禁刑は、受刑者の円滑な社会復帰や再犯防止ということで」

「それは私たちの安心・安全な社会の実現にも繋がっているんですね」

（記者）

「そうです。どうしたら犯罪から立ち直った人を受け入れられるのか、社会全体で考えることが大切です」



（森本）

「ここまで河野記者とお伝えしました」