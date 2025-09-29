俳優の芳根京子がInstagramを更新し、2025年夏の楽しみのひとつだったという『パンダコパンダ展』を訪れた様子を公開した。

投稿には、巨大なパンダ親子のぬいぐるみをぎゅっとハグする姿や、展示内のカラフルな世界観に溶け込むように座る姿、パンダラテを手に満面の笑みを浮かべる姿などオフショットがずらり。キャップにボーダーTシャツ、ワイドパンツというラフなコーディネートで、童心にかえったかのように楽しむ芳根の表情が写されている。

コメント欄には「良いですね、めちゃくちゃかわいい」「きょーちゃんの笑顔が一番かわいい」「パンダに負けずキョンちゃんかわいいです」「無邪気なきょんちゃんに癒やされる」「パンダコパンダも京ちゃんもかわいい癒しすぎる」といった反応が相次いだ。

そんな芳根は、11月14日公開の映画『君の顔では泣けない』で髙橋海人とW主演を務める。スクリーンやドラマとはまた違う“素”の表情を見せた今回の投稿は、ファンにとって格別な夏の思い出ショットとなった。（文＝リアルサウンド編集部）