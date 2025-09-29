山形県内ではきょうもクマの目撃が相次ぎました。山形市では住宅街で相次いでクマが目撃されたほか、酒田市でも民家近くで目撃されています。

【写真を見る】クマ出没警報の再度延長も検討...県内では住宅街や民家付近でクマ目撃相次ぐ（山形）

相次ぐ出没を受け県はあすまで延長していたクマ出没警報をさらに延長することも含め検討しています。



山形市によりますと、きょう午前１時ごろ、山形市高原町でクマが目撃されました。クマは１頭で、路上にいたということです。

その２０分後には、そこからおよそ４００メートル北側の住宅街の中の路上で、クマ１頭が目撃されました。

きょう午後２時ごろには近くで足跡とフンも見つかっています。

山形市内ではきのう午後７時ごろ、鈴川町四丁目でもクマが目撃されています。目撃場所は住宅街の中で、小学校の近くでした。

その後クマはその場を離れ、行方は分かっていません。いずれも今のところ人や物への被害は確認されていないということです。

■酒田市でも...

また、きょう午前９時４０分ごろには酒田市坂野辺新田の八幡神社付近でクマ１頭が目撃されました。クマはその場を離れ、人や物への被害は確認されていないということです。

現場は林に隣接していますが、住宅も多い場所でした。

県は７月から８月末までとして発令したクマ出没警報を、あすまで延長してますが、県の担当者によりますとクマの目撃が相次いでいることから再度延長することも含め検討しているということです。

県内では今年、クマの目撃件数が今月２１日時点で１１３２件に上るなど、統計を始めてからこれまでで過去最多となっています。

秋は、冬眠に向けてクマが活発に活動する時期だとして、注意を呼び掛けています。