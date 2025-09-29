明治安田サッカーJ1・アルビレックス新潟は、27日にアウェーでガンバ大阪と対戦。課題の守備がこの試合でも崩壊し、J1残留へ崖っぷちとなりました。



試合は序盤、ガンバがペースを握るなか15分。新井のJ1初ゴールで先制します。『人とボールが連動して動く』まさにアルビらしいパスサッカーで、5試合ぶりにゴールネットを揺らします。



しかし37分、ガンバのエース宇佐美に決められ同点に。それでも後半開始早々、右サイドを駆け上がった長谷川から奥村！ゴールネットを揺らし再びリードしますが、このあと天国から地獄に落とされる展開が･･･。15分に再び追いつかれると、その4分後に逆転を許し…さらに、追いつくどころか追加点を奪われ、このまま試合終了。



トンネルの出口は見えず、これで泥沼の13試合連続勝利なし。J1残留が遠のく結果となりました。



■入江徹監督

「自分たちがチームとして、やらなければいけないことをやれていないところがあった。隙を見せず90分通して戦わなければいけない。」



次節は、今週10月4日(土)14時からホームで岡山と対戦します。