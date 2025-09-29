「アンパンマン」の生みの親、やなせたかしさんの作品を集めた企画展が来館者1万人を達成し、記念のセレモニーが行われました。



現在、鹿児島市のかごしま近代文学館で開かれている、「やなせたかし」展。開始から10日目の29日、1万人目の来場者を迎えました。



1万人目となったのは、アンパンマンのTシャツを着て家族で訪れた、鹿児島市の内野 綾子さん(5)。



綾子さんには、アンパンマンのお菓子などが贈られました。





（母・愛美さん）「（アンパンマンは）私が子どものころからあったから、親子で共通の話題、見られるってすごく素敵」会場には「アンパンマン」の原画をはじめ、やなせさんが愛用した画材や洋服など、約280点が展示されています。会場には、年代を問わず多くの人が訪れていて、かごしま近代文学館の特別企画展で、入場者がはじめて1万人を超えたということです。（間世田桜子キャスター）「中でも大人の来館者から人気だというのがこちらの作品。ぐっと引き込まれるような文章と絵が魅力的」（詩）「絶望のとなりにだれかがそっと腰かけた 絶望はとなりのひとにきいた 「あなたはいったいだれですか」 となりのひとはほほえんだ 「私の名前は希望です」会場では、やなせさんがアンパンマンを生み出すまでの貴重な作品の数々も楽しむことができます。（かごしま近代文学館 学芸員・大津あゆみさん）「たくさんの人が来てくれるという期待はしていたが予想以上に年齢問わず多くの方に来場いただいてありがたく思っている。やなせ先生の作品の多彩さを見ていただけたら」やなせたかし展は来月20日まで開かれています。