JO1、10thシングルタイトル曲「Handz In My Pocket」MV公開
JO1が10月22日にリリースする10thシングルのタイトル曲「Handz In My Pocket」(読み:ハンズインマイポケット)のMVを公開した。
今作のキャッチコピーは、“Youʻll never guess whatʼs in my pocket. 表になった瞬間、ゲームは変わる”。隠してきた感情、磨いてきた実力、まだ出していない可能性まで、想像以上の可能性が目覚める。デビュー以来数々の挑戦を重ねてきた5周年イヤーのJO1は、記念すべき10枚目のシングル「Handz In My Pocket」を通じて、自らの無限の可能性と変化の瞬間を明らかにする。
タイトル曲「Handz In My Pocket」は、「ポケット」という外側からは見えない内に秘めた自信やポテンシャルをテーマに、 次のステージへ進むための武器まで隠されているという意味が込められ、HPや必殺技などユニークなキーワードで表現したウィットに富んだ歌詞がポイントになっている。
特に、サビの強烈なビート感とボーカルは今まで見せたことのなかった新しい音楽的スペクトルを提示し、JO1が持っている無限の潜在力を表現している。
音源は26日0時に先行配信がスタートし、早速デイリーデジタルシングル(単曲)ランキング(9月26日付)1位を獲得。さらに、世界中のファンにより身近に 楽曲を届けたいという想いから、「Handz In My Pocket (English ver.)」もサプライズで配信された。
MVではポケットに秘められたJO1のポテンシャルをX線検査で見つけだし、最後にはその潜在能力が解放された時の爆発的なエネルギーを表現。振り付けでは、ポケットから何かを出すような仕草がポイントになっている。さらに衣装でもスウェットなどのラフなウェアにハイヒールやファーといった個性的なシューズを合わせることで、JO1の新たな一面を演出している。
©LAPONE ENTERTAINMENT
◾️10thシングル「HandzIn My Pocket」
2025年10月22日（水）リリース
先行配信：https://lnk.to/jo1_himp
形態数：14形態（初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤11種）
※各店・各サイトにてご予約好評受付中※チェーン別購入者先着特典の内容等は、オフィシャルサイトでご確認ください
○初回限定盤A（CD+DVD）
価格：\1,900（税込）
・CD
1.HandzInMyPocket
2.JustSayYes
3.RUSH
4.ひらく
・DVD
JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’ at HYOGO
1.Sugar
2.Be With You(足跡)
3.Lemon Candy
・初回プレス限定封入特典
￣募抽選券（シリアルナンバー）1枚
▲肇譟璽妊ングカード 1枚（初回限定盤Aver.11種類の中から1枚をランダム封入）
セルカトレーディングカード1枚（初回限定盤Aver.11種類の中から1枚をランダム封入）
ぅ掘璽肇好謄奪ー1枚（初回限定盤Aver.11種類の中から1枚をランダム封入）
○初回限定盤B（CD+DVD）
価格：\1,900（税込）
・CD
1.HandzInMyPocket
2.JustSayYes
3.INTOYOU
4.ひらく
・DVD
JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’ at HYOGO
1.Lied to you
2.RadioVision
3.Maybe Next Time
・初回プレス限定封入特典
￣募抽選券（シリアルナンバー）1枚
▲肇譟璽妊ングカード 1枚（初回限定盤Bver.11種類の中から1枚をランダム封入）
セルカトレーディングカード1枚（初回限定盤Bver.11種類の中から1枚をランダム封入）
ぅ掘璽肇好謄奪ー1枚（初回限定盤Bver.11種類の中から1枚をランダム封入）
○通常盤（CD）
価格：\1,400（税込）
・CD
1.HandzInMyPocket
2.JustSayYes
3.RUSH
4.INTOYOU
・初回プレス限定封入特典
￣募抽選券（シリアルナンバー）1枚
▲肇譟璽妊ングカード 1枚（通常盤ver.11種類の中から1枚をランダム封入）
セルカトレーディングカード 1枚（通常盤ver.11種類の中から1枚をランダム封入）