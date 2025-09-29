JO1が10月22日にリリースする10thシングルのタイトル曲「Handz In My Pocket」(読み:ハンズインマイポケット)のMVを公開した。

今作のキャッチコピーは、“Youʻll never guess whatʼs in my pocket. 表になった瞬間、ゲームは変わる”。隠してきた感情、磨いてきた実力、まだ出していない可能性まで、想像以上の可能性が目覚める。デビュー以来数々の挑戦を重ねてきた5周年イヤーのJO1は、記念すべき10枚目のシングル「Handz In My Pocket」を通じて、自らの無限の可能性と変化の瞬間を明らかにする。

タイトル曲「Handz In My Pocket」は、「ポケット」という外側からは見えない内に秘めた自信やポテンシャルをテーマに、 次のステージへ進むための武器まで隠されているという意味が込められ、HPや必殺技などユニークなキーワードで表現したウィットに富んだ歌詞がポイントになっている。

特に、サビの強烈なビート感とボーカルは今まで見せたことのなかった新しい音楽的スペクトルを提示し、JO1が持っている無限の潜在力を表現している。

音源は26日0時に先行配信がスタートし、早速デイリーデジタルシングル(単曲)ランキング(9月26日付)1位を獲得。さらに、世界中のファンにより身近に 楽曲を届けたいという想いから、「Handz In My Pocket (English ver.)」もサプライズで配信された。

MVではポケットに秘められたJO1のポテンシャルをX線検査で見つけだし、最後にはその潜在能力が解放された時の爆発的なエネルギーを表現。振り付けでは、ポケットから何かを出すような仕草がポイントになっている。さらに衣装でもスウェットなどのラフなウェアにハイヒールやファーといった個性的なシューズを合わせることで、JO1の新たな一面を演出している。

