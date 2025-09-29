MUCC、ニューシングル「Never Evergreen」発売決定。リリースイベント日程解禁も
MUCCが、ニューシングル「Never Evergreen」を12月10日に発売することを発表した。
本作は、新曲3曲とそのカラオケバージョンの計6トラックで構成されており、初回限定盤には、表題曲「Never Evergreen」のMVと、制作ドキュメント映像を収録したDVDが付く。3曲とも、疾走感あるアップテンポのロックチューンで、それぞれ、逹瑯（Vo）、ミヤ（G）、YUKKE（B）が作詞・作曲を手掛けている。いずれの曲の詞も共通して「郷愁」「哀感」を感じさせるものとなっており、シングルながらトータルな世界観でまとめられた作品となっているという。
発売に伴って実施されるリリースイベントの予定も同時に発表されているので、そちらも是非チェックして欲しい。
■マキシシングル「Never Evergreen」
]2025年12月10日（水）Release
○初回限定盤（CD＋DVD）
品番：TKCA-75314 価格：3,200円（税込）
［CD］
1.Never Evergreen
2.夜風（よるかぜ）
3.茨-イバラ-
4.Never Evergreen (Original KARAOKE)
5.夜風（よるかぜ） (Original KARAOKE)
6.茨-イバラ- (Original KARAOKE)
［DVD］
1.Never Evergreen Music Video
2.Documentary of Never Evergreen
○通常盤（CD）
品番：TKCA-75315 価格：1,500円（税込）
初回限定盤CDの収録曲と同内容
○CROWN TOKUMA SHOP限定盤
メンバーデザインによるモイルバッテリー＋CD（通常盤）
・「Never Evergreen | 逹瑯モデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)」TKZA-10053 \8,800（税込）
・「Never Evergreen | ミヤモデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル)」TKZA-10054\ \8,800（税込）
・「Never Evergreen | YUKEモデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル)」TKZA-10055 TKZA-10054\ \8,800（税込）
※MagSafe対応・PSE適合品・IC保護機能：過充電、過放電、過電流、過電圧、ショート防止付
https://shop-crtk.com/search?tagGroupCode=TG00000255
◆MUCC「Never Evergreen」」発売記念インストアイベント
2025年10月31日（金）18:00 ＠東京秋葉原 [全員]
2025年11月27日（木）18:00 ＠大阪市内 [YUKKE]
2025年12月6日（土）18:00 ＠名古屋市内 [ミヤ]
2025年12月10日（水）18:00 ＠東京秋葉原 [全員]
2025年12月19日（金）18:00 ＠水戸市内 [逹瑯]
2025年12月25日（木）14:00 インターネットサイン会
※会場等詳細後日発表
▼イベントに関するお問い合わせ
蠧全屮献礇僖鵐灰潺絅縫院璽轡腑鵐 MUCC係
info-hansokueigyo@tokuma-japan-c.co.jp
■＜MUCC TOUR 2025「Love Together」＞
2025年11月2日（日）愛知・名古屋ボトムライン OPEN 17:15 / START 18:00
ゲストバンド：摩天楼オペラ
2025年11月3日（月）愛知・名古屋ボトムライン OPEN 17:15 / START 18:00
ゲストバンド：RAZOR
2025年11月24日（月）東京キネマ倶楽部 OPEN 17:15 / START 18:00
ゲストバンド：梟
2025年11月25日（火）東京キネマ倶楽部 OPEN 18:15 / START 19:00
ゲストバンド：メリー
2025年11月28日（金）大阪STUDIO PARTITA OPEN 18:15 / START 19:00
ゲストバンド： XANVALA
2025年11月29日（土）大阪STUDIO PARTITA OPEN 17:15 / START 18:00
ゲストバンド： nurié
2025年12月20日（土）茨城・水戸ライトハウス OPEN 17:15 / START 18:00
ゲストバンド： MAMA.
2025年12月21日（日）茨城・水戸ライトハウス OPEN 17:15 / START 18:00
ゲストバンド： CHAQLA.
▼チケット
前売 8,500円（税込）※入場時ドリンク代別途必要
※東京キネマ俱楽部公演：1Fスタンディング、2F指定席
※他会場：スタンディング
・朱ゥノ吐＋SWAMP会員先行申込受付：2025年8月22日（金）12:00〜8月28日（木）23:59
・朱ゥノ吐＋会員 / 虚無僧DU MODE会員先行申込受付：2025年9月3日（水）12:00〜9月9日（火）21:00
・チケット一般発売：2025年9月25日（木）12:00〜
◾️その他ライブ情報
2025年10月4日（土）LACCO TOWER 23rd ANNIVERSARY全国ツアー「再蓬旅行」＠心斎橋Music Club JANUS
2025年10月5日（日）LACCO TOWER 23rd ANNIVERSARY全国ツアー「再逢旅行」＠名古屋CLUB QUATTRO
2025年10月8日（水）「Love Together EXTRA」＠Spotify O-EAST
2025年10月13日（月・祝）「大冠祭2025」＠CLUB CITTA’
2025年11月5日（水）「YUKKE（5）46歳 BIRTHDAY LIVE †夢幻†」＠CLUB CITTA’
2025年11月9日（日）「10th ANNIVERSARY LUNATIC FEST.2025」＠幕張メッセ展示ホール9〜11
2025年11月13日（木）「MUD FRIENDS 2000〜2025」＠Zepp DiverCity Tokyo
2025年11月19日（水）「“The Theory of SCIENCE”〜Shinjuku club SCIENCE 10th Anniversary〜」
