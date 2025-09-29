利用者の乗りたい場所や時間によってルートや運行時間を変えて走る新たな形のバスの実証運行が尾花沢市で始まりました。

【写真を見る】AIを活用 乗りたい場所や時間でルートと運行時間を変える！ 新たな形のバスの実証運行開始（山形・尾花沢市）

ＡＩ使うことで効率的に運行し、より便利になるということです。

藤井響樹アナウンサー「皆さんはバスを利用する際、厳しい暑さや大雪の中で一時間近くバスを待ったという経験はないでしょうか？こちらのＡＩデマンドを使った乗車サービスを使えば自分の乗りたいタイミングで効率的に移動ができるということです」

この「まちなか交通のらっしゃい」は尾花沢市が中心となって行う新たな形のバスの実証運行です。

市によりますと人口減少や高齢化によりバスの利用者が減り、これまでのような決まった時間に決まったルートで走るバスを維持していくのは難しい状況になっているということです。

今回、実証運行するバスはＡＩを活用するもので、県内では尾花沢市が初めて導入しました。

■待ち時間が減り、より目的地に近い場所に！

利用者が医療機関やスーパーマーケット、公共施設など市内９０か所の停留所の中から乗り降りする場所と希望日時などを予約すると、ＡＩが他の利用者の予約状況などを考慮し、バスの最適な運行ルートを設定します。

これによりバスの利用者はこれまでに比べ待ち時間が減り、より目的地に近い場所に移動することができるということです。

きょうの出発式ではこのＡＩデマンドバスを利用する際の乗り方などが説明されました。

希望の乗り方を、電話やアプリ、ＬＩＮＥなどで予約センターに伝えることで使うことができ、料金は１人３００円です。

地域住民の新しい移動手段として市も期待を寄せています。

尾花沢市 結城裕 市長「待ち時間もそんなにいただかなくても車（バス）で伺うことができる。それが正にコンピュータ・人工知能を使ったメリット。最適な時間で最適な場所にしっかり運行できるということで非常に効率よく運行できるのではないか」

実証期間は来月１日から来年の９月末までで、運行データの収集・分析を行った上で本格的に導入する予定だということです。